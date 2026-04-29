Thời sự Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đức Ngọc

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), sáng 29-4, tại tỉnh Nghệ An, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: B. Phạm

Tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bùi Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; các lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Sáng cùng ngày 29-4, tại tỉnh Nghệ An, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em (88 tuổi) tại xóm 2, xã Đại Huệ. Mẹ có chồng là liệt sĩ Lưu Phi Tư và con là liệt sĩ Lưu Phi Hòa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thân tình, ấm áp, hỏi thăm sức khỏe mẹ Trần Thị Em, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chúc mẹ sống vui, sống khỏe, trường thọ, Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

