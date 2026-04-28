Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 28-4, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Tham gia đoàn có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng các lãnh đạo HĐND TPHCM, UBND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sở, ban, ngành, phường, xã và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây), đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Đoàn đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông); Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Tại đây, các đại biểu dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; nguyện tiếp tục học tập, cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại Nhà tưởng niệm mẹ ở ấp Trại Đèn, xã Tân An Hội.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của Mẹ Nguyễn Thị Rành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi: