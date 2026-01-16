Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận

Sáng 16-1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu khai trương ứng dụng của ngành Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại di động. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel - đơn vị phát triển ứng dụng.

Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận là nền tảng thông tin chính thống, thống nhất của ngành Tuyên giáo và Dân vận, giúp người dân kiểm chứng thông tin về chính sách, chủ trương của Đảng và là công cụ hỗ trợ chính quyền nắm bắt kịp thời dư luận xã hội. Với tin tức, nội dung đa phương tiện dễ tiếp cận, trợ lý ảo AI hỗ trợ hỏi đáp nhanh và nội dung được cá nhân hóa theo đối tượng người dùng, ứng dụng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trên không gian số.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng thời nhấn mạnh việc ra mắt Ứng dụng di động không chỉ là sự kiện công nghệ, mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số. Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận ra đời trong bối cảnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và có vai trò rất quan trọng.

"Đây phải trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận; đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát hiện sớm những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, vấn đề phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đúng, trúng, hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng trong điều kiện mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại" - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận là minh chứng cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số. Ảnh: TTXVN

Ra mắt ứng dụng mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là vận hành như thế nào để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện ứng dụng theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ sử dụng, an toàn và bền vững. "Công nghệ phải phục vụ con người, phục vụ nhiệm vụ chính trị; tuyệt đối không hình thức, không chạy theo phong trào. Mỗi tính năng phải rõ mục tiêu, rõ đối tượng, rõ hiệu quả" - ông Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, có sức thuyết phục, gắn chặt với thực tiễn đất nước và đời sống nhân dân. Công tác cập nhật thông tin phải được đặt lên hàng đầu, coi đây là yếu tố quyết định uy tín và sức lan tỏa của ứng dụng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần gắn chặt việc vận hành ứng dụng với đổi mới phương thức làm công tác tuyên giáo và dân vận. Không chỉ đưa thông tin một chiều, mà phải tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại; lấy hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Chuyên đổi số các cơ quan Đảng xây dựng ngay bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định kỳ.

Chúc ngành Tuyên giáo và Dân vận vận hành Ứng dụng thông suốt, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Chúng ta không đánh giá bằng số lượng cài đặt, mà phải đánh giá bằng tốc độ phản ứng trước các vấn đề nóng, bằng tỉ lệ hài lòng của người dân khi gửi phản ánh và bằng khả năng định hướng thực tế của thông tin trên không gian mạng. Mọi ứng dụng đều phải đem lại hiệu quả thực chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư".

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; đồng thời cho biết sẽ quán triệt triển khai trong thời gian tới đảm bảo Ứng dụng di động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đưa vào hoạt động trong thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất.