Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

Chiều 22-10, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng đi với đoàn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam.

Tiếp đoàn, về phía Trường ĐH Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Thanh Dũng Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng…

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết hàng năm nhà trường dành hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tập trung cho biên soạn giáo trình, cập nhật cải tiến chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên, tham gia các hội thi về ý tưởng khởi nghiệp, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, Eureka, Loa Thành… Nhiều đề tài có tính mới và ứng dụng cao như mô hình nuôi trùng quế, nuôi lươn không bùn tạo sinh kế cho hàng trăm lượt nông hộ khu vực ĐBSCL.

Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long khẳng định Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra những nút thắt trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn

Đây là cơ sở để Trường ĐH Cửu Long tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong nhà trường. Thời gian gần đây, nhà trường đã triển khai mở các chuyên ngành đào tạo mới như mỹ thuật số, công nghệ vi mạch bán dẫn, đào tạo cấp chứng chỉ năng lực số cho cán bộ xã phường các địa phương…

Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồng (Trường ĐH Cửu Long) trình bày Mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và chuyển giao công nghệ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh 3 nội dung cần trao đổi, gồm: Cách nhà trường gắn đổi mới sáng tạo với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hình thành ý tưởng tổ chức triển khai đến kết quả có giá trị ứng dụng vào thực tế; sự phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức xã hội, qua đó cho thấy vai trò của các bên trong việc đưa tri thức vào sản xuất và đời sống; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới sáng tạo chuyển đổi số; những kiến nghị của nhà trường để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo của khu vực giáo dục đại học.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long, gồm: Mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và chuyển giao công nghệ; công tác chuyển đổi số tại Trường ĐH Cửu Long; ứng dụng mô phỏng trong đào tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo tại Trường ĐH Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Hoàng Yến bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long cảm ơn nhà trường đã đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, mong Trường ĐH Cửu Long tiếp tục đồng hành của tỉnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

Bà Hồ Thị Hoàng Yến mong rằng trong thời gian tới khi Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, trong đó có 1 nghị quyết rất quan trọng về nguồn nhân lực chất lượng cao, thì mong Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ và Trường ĐH Cửu Long cùng tham gia với tỉnh để xây dựng nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.

"Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long và các sở, ban ngành tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Trường ĐH Cửu Long trong quá trình phát triển, đóng góp tích cực vào công tác khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số để đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển trong thời gian tới" – bà Hồ Thị Hoàng Yến cho biết.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đại biểu tham quan thực tế các mô hình mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long. Thông qua khảo sát sẽ giúp các đại biểu có thêm nhiều thông tin kinh nghiệm thực tế gợi mở cho công tác chỉ đạo tuyên truyền trong thời gian tới.



