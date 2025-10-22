Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long

Chiều 22-10, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo ở Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng đi với đoàn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam.

Tiếp đoàn, về phía Trường ĐH Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Thanh Dũng Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng…

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết hàng năm nhà trường dành hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tập trung cho biên soạn giáo trình, cập nhật cải tiến chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên, tham gia các hội thi về ý tưởng khởi nghiệp, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, Eureka, Loa Thành… Nhiều đề tài có tính mới và ứng dụng cao như mô hình nuôi trùng quế, nuôi lươn không bùn tạo sinh kế cho hàng trăm lượt nông hộ khu vực ĐBSCL.

Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long khẳng định Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra những nút thắt trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo ở Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn

Đây là cơ sở để Trường ĐH Cửu Long tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong nhà trường. Thời gian gần đây, nhà trường đã triển khai mở các chuyên ngành đào tạo mới như mỹ thuật số, công nghệ vi mạch bán dẫn, đào tạo cấp chứng chỉ năng lực số cho cán bộ xã phường các địa phương…

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo ở Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 3.

Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồng (Trường ĐH Cửu Long) trình bày Mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và chuyển giao công nghệ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh 3 nội dung cần trao đổi, gồm: Cách nhà trường gắn đổi mới sáng tạo với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hình thành ý tưởng tổ chức triển khai đến kết quả có giá trị ứng dụng vào thực tế; sự phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức xã hội, qua đó cho thấy vai trò của các bên trong việc đưa tri thức vào sản xuất và đời sống; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới sáng tạo chuyển đổi số; những kiến nghị của nhà trường để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo của khu vực giáo dục đại học.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo ở Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long, gồm: Mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và chuyển giao công nghệ; công tác chuyển đổi số tại Trường ĐH Cửu Long; ứng dụng mô phỏng trong đào tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo tại Trường ĐH Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Hoàng Yến bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long cảm ơn nhà trường đã đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo ở Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 5.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, mong Trường ĐH Cửu Long tiếp tục đồng hành của tỉnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

Bà Hồ Thị Hoàng Yến mong rằng trong thời gian tới khi Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, trong đó có 1 nghị quyết rất quan trọng về nguồn nhân lực chất lượng cao, thì mong Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ và Trường ĐH Cửu Long cùng tham gia với tỉnh để xây dựng nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.

"Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long và các sở, ban ngành tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Trường ĐH Cửu Long trong quá trình phát triển, đóng góp tích cực vào công tác khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số để đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển trong thời gian tới" – bà Hồ Thị Hoàng Yến cho biết.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đại biểu tham quan thực tế các mô hình mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long. Thông qua khảo sát sẽ giúp các đại biểu có thêm nhiều thông tin kinh nghiệm thực tế gợi mở cho công tác chỉ đạo tuyên truyền trong thời gian tới.


Tin liên quan

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập

(NLĐO) – Phấn đấu năm đến 2030, Trường ĐH Cửu Long sẽ nâng cấp thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên

500 nhà khoa học và 2.000 đại biểu tham dự hội thảo khoa học do Trường ĐH Cửu Long tổ chức

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long tổ chức ký kết hợp tác với 7 bệnh viện, doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Trường ĐH Cửu Long đang vươn mình mạnh mẽ

(NLĐO) - Trong 25 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đạt được rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực

ban Tuyên giáo Bộ Chính trị ĐH Cửu Long hiệu trưởng nhà trường Trung ương đảng ý tưởng khởi nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo