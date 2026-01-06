HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

M.Chiến (Theo TTXVN)

(NLĐO)- Thường trực Ban Bí thư đã họp với đại diện các đơn vị trong Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 6-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại Hội trường chính nơi sẽ diễn ra Đại hội XIV và một số phòng chức năng phục vụ Đại hội, góp ý với các nội dung gồm: Không gian trưng bày tại sảnh chính, trang trí khánh tiết tại trung tâm của Hội trường chính, Trung tâm báo chí, hệ thống âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi đại biểu, khách mời…

Tại đây, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã họp với đại diện các đơn vị trong Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng sẽ nghe một số dự thảo Báo cáo, trong đó có dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Theo đó, tại NCC sẽ có không gian triển lãm phản ánh đầy đủ, toàn diện về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về Quốc hội Việt Nam, thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… theo đúng tinh thần dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm Đổi mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ dự kiến ngày 14-1 tới sẽ diễn ra sơ duyệt và 15-1 tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc Đại hội XIV, do đó các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thiện phần trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng… tại Hội trường chính theo đúng mẫu thiết kế và cập nhật chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đảm bảo hài hoà, trang trọng, đúng nghi thức.

Hội trường chính diễn ra Đại hội có hơn 1.600 ghế ngồi, đảm bảo đủ cho các đại biểu chính thức và khách mời. Từ nay đến trước ngày sơ duyệt và tổng duyệt, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục kiểm tra đảm bảo các hoạt động sẽ được vận hành tốt nhất. Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Ngoại giao thực hiện công tác đón tiếp, bố trí khách mời trong nước và quốc tế đảm bảo chu đáo, trọng thị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn và Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai đúng chủ đề Triển lãm về thành tựu 40 năm Đổi mới, lên phương án tổng thể, giao cho các cơ quan hữu quan chuẩn bị, đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

Tại cuộc kiểm tra, nhấn mạnh các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội, Thường trực Ban Bí thư lưu ý Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đôn đốc việc hoàn thiện Trung tâm báo chí để phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tác nghiệp chủ động, thuận lợi, sẵn sàng cho cuộc họp báo quốc tế trước thềm Đại hội.

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ 19-1 đến 25-1-2026). Từ nay đến khai mạc Đại hội XIV của Đảng còn hơn 10 ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phối hợp thật tốt để hoàn thành các phần việc còn lại với chất lượng cao nhất, để đến 14-1 tiến hành sơ duyệt; ngày 15-1 sẽ tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc Đại hội.

Tin liên quan

Giao nhiệm vụ cho lực lượng phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội XIV của Đảng

Giao nhiệm vụ cho lực lượng phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Công tác bầu cử và kiểm phiếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu "thần tốc, táo bạo hơn nữa" đẩy nhanh tiến độ các dự án chào mừng Đại hội XIV

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu "thần tốc, táo bạo hơn nữa" đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng
    Thông báo