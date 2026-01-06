HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giao nhiệm vụ cho lực lượng phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội XIV của Đảng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Công tác bầu cử và kiểm phiếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, chiều 5-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội XIV của Đảng.

Giao nhiệm vụ kiểm phiếu Đại hội XIV của Đảng: Quy trình và trách nhiệm - Ảnh 1.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội 14 của Đảng

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Trong tổng thể các nội dung, các khâu của Đại hội, công tác bầu cử và kiểm phiếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội. Việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật và nhân lực phục vụ kiểm phiếu cho Quân đội thể hiện sự tin cậy tuyệt đối vào Quân đội.

Giao nhiệm vụ kiểm phiếu Đại hội XIV của Đảng: Quy trình và trách nhiệm - Ảnh 2.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu mỗi thành viên lực lượng phục vụ kiểm phiếu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành, khách quan, chính xác; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối thông tin tối mật, tuyệt mật; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng; đồng thời, quán triệt sâu sắc quy chế bầu cử trong Đảng, nắm vững quy trình, phương pháp kiểm phiếu.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cũng yêu cầu lực lượng phục vụ kiểm phiếu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong điều kiện đại hội có nhiều loại phiếu, yêu cầu cao về độ chính xác; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ trưởng, tổ phó; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý kịp thời, đúng quy định các tình huống phát sinh, bảo đảm công tác phục vụ kiểm phiếu được tiến hành khoa học, chặt chẽ, an toàn, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót, góp phần xây dựng hình ảnh mẫu mực của Quân đội.

Tin liên quan

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Trí thức kiều bào góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO)- Ông Nguyễn Duy Anh, kiều bào tại Nhật Bản, nêu những ý kiến về việc kết nối giáo dục - trí thức - doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có tính thực tiễn cao trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

