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Thời sự Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các chính đảng các nước Đông Nam Á

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới.

Chiều 8-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp các Trưởng Đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang ở thăm Việt Nam, tham dự Tọa đàm "Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN" trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các chính đảng các nước Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Trưởng đoàn các chính đảng các nước ASEAN. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng các chính đảng các nước Đông Nam Á, trân trọng cảm ơn những lời nói và tình cảm tốt đẹp của các đảng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị của các chính đảng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam, khích lệ, động viên và tiếp thêm nguồn sức mạnh đồng hành để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định sự tham dự và ý kiến của các chính đảng tại Tọa đàm "Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN" thể hiện sự đóng góp quan trọng và rất có trách nhiệm của các chính đảng các nước Đông Nam Á đối với tương lai khu vực và tương lai Cộng đồng ASEAN. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới, trong đó có các chính đảng ở các nước Đông Nam Á, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của mỗi nước, nhân dân mỗi nước và khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp, đại diện các chính đảng các nước Đông Nam Á cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao các thành tựu phát triển đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Các đảng bày tỏ hài lòng về các kết quả thảo luận chân thành, cởi mở giữa các chính đảng tại Tọa đàm; nhấn mạnh sáng kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tổ chức Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, kịp thời, tạo diễn đàn và cơ hội để các đảng chính trị trong khu vực gặp gỡ, trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có xây dựng lòng tin, quản trị và phát triển đất nước, thúc đẩy hợp tác ASEAN và hiện thức hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, góp phần định hình và thúc đẩy các giá trị chung trong ASEAN.

Các đảng nhấn mạnh việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển, qua đó bổ sung thêm một kênh hợp tác quan trọng cho tiến trình liên kết khu vực, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các chính đảng các nước Đông Nam Á - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Trưởng đoàn các chính đảng các nước ASEAN. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi, đối thoại này giữa các chính đảng ASEAN trong thời gian tới; tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các quốc gia thành viên và củng cố đoàn kết nội khối ASEAN.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các chính đảng trong khu vực đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, về các xu hướng phát triển trên thế giới; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ của mỗi đảng; chú trọng chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển đất nước; đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và đồng thuận, kiên trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN và luật pháp quốc tế nhằm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.

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