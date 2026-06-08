Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Xây dựng làng quê thành nơi đáng sống

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng ngày 8-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đại hội lần thứ IX của Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trong thời điểm đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới.



Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng ngày 8-6. Ảnh: BTC

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.



Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường, dịch bệnh thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến gay gắt đã tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống người nông dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân cả nước đã phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, tự lực tự cường nỗ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Những tỉ phú tạo công ăn việc làm cho hàng triệu nông dân thoát nghèo

Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, đã xuất hiện hàng triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những tỉ phú nông dân không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng triệu nông dân khác vươn lên thoát nghèo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái tuần hoàn theo chuỗi giá trị, hiệu quả cao, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới.

Để đáp ứng được những yêu cầu này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Các cấp Hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực trong tất cả các hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực.

Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân vận động bà con ra sức giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống.

Thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe nông dân nói, nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được kiểm tra và được hưởng thụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng nhiệm kỳ 2026-2031, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Hội Nông dân các cấp và phong trào nông dân Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển đột phá, lập nên những thành tích to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.