Thường trực HĐND TP HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề

Theo đó, kỳ họp diễn ra ngày 29-9 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP HCM.

Dự kiến tại kỳ họp, UBND TP HCM sẽ trình lên HĐND TP HCM tờ trình về quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Ảnh: NGUYỄN PHAN

Tờ trình quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn.

Tờ trình về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025 – 2026; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn từ năm học 2025 - 2026.

Tờ trình về quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao TP HCM; mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

Bên cạnh đó là nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt (41 nội dung). Trong đó có tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm đặc khu Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2.

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương của thành phố năm 2025.

Dự thảo nghị quyết dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trực thoát nước rạch Bà Lớn; dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trực thoát nước rạch Ông Bé; quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 đến Vành đai 4 TP HCM; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu….