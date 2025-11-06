Thuỷ điện An Khê - KaNak tại Gia Lai tăng mức xả nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Thuỷ điện An Khê - KaNak tại Gia Lai tăng mức xả nước

Hoàng Thanh

(NLĐO)- Thủy điện An Khê - KaNak tại Gia Lai đã tăng mức xả dù lượng nước trong hồ đang rất thấp.

Tối 6-11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Thủy điện An Khê - KaNak đã thông báo tăng mức xả nước ở các hồ chứa trên địa bàn.

Thuỷ điện An Khê - KaNak có hai hồ chứa là hồ thủy điện An Khê và hồ thủy điện KaNak. Trong đó hồ thủy điện An Khê dung tích 5,6 triệu m3, mực nước hiện 427,17 m, ngang với mực nước chết là 427 m, lưu lượng xả là 250 m3/s; tới 18 giờ cùng ngày, hồ An Khê tăng xả từ 250 m3/s lên 350 m3/s.

Thủy điện An Khê - KaNak tại Gia Lai tăng xả nước để phòng lũ hiệu quả - Ảnh 1.

Thuỷ điện An Khê - KaNak xả về phía hạ du bằng hệ thống ống dẫn áp lực

Còn hồ thủy điện KaNak có dung tích hữu ích trên 285 triệu m3, mực nước lúc 17 giờ 45 phút là 509,01 m (tối đa 515 m), lưu lượng về hồ là 178 m3/s và thủy điện này xả về phía hạ du 150 m3/s.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trước khi bão đổ bộ, khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ, dung tích 675,96 triệu m3 nhưng lượng nước mới đạt 48% dung tích thiết kế. Phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa với dung tích 600 triệu m3 và đạt 76% dung tích thiết kế.

Ngoài ra, còn các hồ chứa nước vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (hồ Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1), mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là gần 170 triệu m3, đạt 41,3% dung tích thiết kế, còn trống khoảng 241,3 triệu m3 nước để phòng lũ.


Tin liên quan

Huế vừa cho phép hai hồ thuỷ điện điều tiết với lưu lượng nước rất lớn về hạ du

Huế vừa cho phép hai hồ thuỷ điện điều tiết với lưu lượng nước rất lớn về hạ du

(NLĐO) - Hai hồ thuỷ điện trên thượng nguồn sông Hương, sông Bồ, mỗi hồ sẽ xả lũ với lưu lượng cho phép tối đa 1.800 m3/s để sẵn sàng đón lũ mới.

Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân đến tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Thuỷ điện xả lũ, 3 người mắc kẹt giữa hồ thủy điện Đồng Nai 2

(NLĐO) - Khi gia đình 5 người đang vui chơi trên đảo giữa sông thì nước sông Đồng Nai (Lâm Đồng) bất ngờ dâng cao

hồ chứa thuỷ điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo