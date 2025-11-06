Thuỷ điện An Khê - KaNak tại Gia Lai tăng mức xả nước

Tối 6-11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Thủy điện An Khê - KaNak đã thông báo tăng mức xả nước ở các hồ chứa trên địa bàn.

Thuỷ điện An Khê - KaNak có hai hồ chứa là hồ thủy điện An Khê và hồ thủy điện KaNak. Trong đó hồ thủy điện An Khê dung tích 5,6 triệu m3, mực nước hiện 427,17 m, ngang với mực nước chết là 427 m, lưu lượng xả là 250 m3/s; tới 18 giờ cùng ngày, hồ An Khê tăng xả từ 250 m3/s lên 350 m3/s.

Thuỷ điện An Khê - KaNak xả về phía hạ du bằng hệ thống ống dẫn áp lực

Còn hồ thủy điện KaNak có dung tích hữu ích trên 285 triệu m3, mực nước lúc 17 giờ 45 phút là 509,01 m (tối đa 515 m), lưu lượng về hồ là 178 m3/s và thủy điện này xả về phía hạ du 150 m3/s.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trước khi bão đổ bộ, khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ, dung tích 675,96 triệu m3 nhưng lượng nước mới đạt 48% dung tích thiết kế. Phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa với dung tích 600 triệu m3 và đạt 76% dung tích thiết kế.

Ngoài ra, còn các hồ chứa nước vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (hồ Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1), mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là gần 170 triệu m3, đạt 41,3% dung tích thiết kế, còn trống khoảng 241,3 triệu m3 nước để phòng lũ.



