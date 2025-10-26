Huế vừa cho phép hai hồ thuỷ điện điều tiết với lưu lượng nước rất lớn về hạ du

Trưa 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã ban hành các lệnh vận hành 2 hồ chứa thủy điện để tăng dung tích đón lũ. Theo đó, hồ thuỷ điện Bình Điền trên sông Hương điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành qua tràn và tuabin, tránh đột biến từ 950-1.800 m3/s, áp dụng từ 15 giờ 10 phút ngày 26-10; hồ Hương Điền (sông Bồ) từ 1.050-1.800 m3/s, bắt đầu lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Lúc 12 giờ trưa nay, thủy điện Hương Điền đang xả lũ về hạ du với lưu lượng 1.000 m3/s.

Trong khi đó, từ 7 giờ sáng cùng ngày, để đảm bảo an toàn cho hạ du, phục vụ người dân đi lại, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) điều chỉnh đóng 1 cửa xả để lưu lượng về hạ du từ 346 m3/s xuống còn khoảng 210 m3/s.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, trong sáng nay đã xảy ra mưa lớn ở khu vực vùng núi. Đến 12 giờ 30 phút hôm nay, mực nước sông Hương đang tăng lên 1,75 m, dưới báo động 2 là 0,25 m; sông Bồ tại Tứ Phú đạt 3,13 m, trên báo động 2 là 0,13 m.

Dự báo từ sáng sớm nay 26-10 đến sáng sớm 28-10, TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở địaphương này bị ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ. Trên QL49B, đoạn qua phường Phong Dinh và Phong Phú ngập từ 0,1 đến 0,4 m, nhiều vị trí như km5+870 đến km6+400 và km7+500 đến km9+300 đã được rào chắn, cấm phương tiện qua lại.

Còn QL49, đoạn cầu Lim 1 (phường Thủy Xuân) đang thi công bị ngập, các phương tiện phải đi vòng qua khu quy hoạch Tam Thai. Khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở đất đá, chỉ còn lưu thông một làn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường tỉnh như ĐT4, ĐT8A, ĐT10C, ĐT21 và ĐT25B cũng bị ngập sâu từ 0,2 đến 1 m, có nơi nước tràn qua ngầm hơn 1,2 m, buộc phải rào chắn cấm xe.

Hiện ngành xây dựng Huế đang huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục tạm thời, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân đi lại an toàn trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp.