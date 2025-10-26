Huế vừa cho phép hai hồ thuỷ điện điều tiết với lưu lượng nước rất lớn về hạ du

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế vừa cho phép hai hồ thuỷ điện điều tiết với lưu lượng nước rất lớn về hạ du

Q.Nhật

(NLĐO) - Hai hồ thuỷ điện trên thượng nguồn sông Hương, sông Bồ, mỗi hồ sẽ xả lũ với lưu lượng cho phép tối đa 1.800 m3/s để sẵn sàng đón lũ mới.

Trưa 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã ban hành các lệnh vận hành 2 hồ chứa thủy điện để tăng dung tích đón lũ. Theo đó, hồ thuỷ điện Bình Điền trên sông Hương điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành qua tràn và tuabin, tránh đột biến từ 950-1.800 m3/s, áp dụng từ 15 giờ 10 phút ngày 26-10; hồ Hương Điền (sông Bồ) từ 1.050-1.800 m3/s, bắt đầu lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

- Ảnh 1.

Lúc 12 giờ trưa nay, thủy điện Hương Điền đang xả lũ về hạ du với lưu lượng 1.000 m3/s.

Trong khi đó, từ 7 giờ sáng cùng ngày, để đảm bảo an toàn cho hạ du, phục vụ người dân đi lại, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) điều chỉnh đóng 1 cửa xả để lưu lượng về hạ du từ 346 m3/s xuống còn khoảng 210 m3/s.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, trong sáng nay đã xảy ra mưa lớn ở khu vực vùng núi. Đến 12 giờ 30 phút hôm nay, mực nước sông Hương đang tăng lên 1,75 m, dưới báo động 2 là 0,25 m; sông Bồ tại Tứ Phú đạt 3,13 m, trên báo động 2 là 0,13 m.

Dự báo từ sáng sớm nay 26-10 đến sáng sớm 28-10, TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở địaphương này bị ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ. Trên QL49B, đoạn qua phường Phong Dinh và Phong Phú ngập từ 0,1 đến 0,4 m, nhiều vị trí như km5+870 đến km6+400km7+500 đến km9+300 đã được rào chắn, cấm phương tiện qua lại.

Còn QL49, đoạn cầu Lim 1 (phường Thủy Xuân) đang thi công bị ngập, các phương tiện phải đi vòng qua khu quy hoạch Tam Thai. Khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở đất đá, chỉ còn lưu thông một làn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường tỉnh như ĐT4, ĐT8A, ĐT10C, ĐT21ĐT25B cũng bị ngập sâu từ 0,2 đến 1 m, có nơi nước tràn qua ngầm hơn 1,2 m, buộc phải rào chắn cấm xe.

Hiện ngành xây dựng Huế đang huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục tạm thời, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân đi lại an toàn trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Tin liên quan

Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân đến tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Thuỷ điện xả lũ, 3 người mắc kẹt giữa hồ thủy điện Đồng Nai 2

(NLĐO) - Khi gia đình 5 người đang vui chơi trên đảo giữa sông thì nước sông Đồng Nai (Lâm Đồng) bất ngờ dâng cao

Dự báo miền Trung mưa rất to, thuỷ điện tăng lưu lượng xả nước

(NLĐO) - Trước thời điểm dự báo Huế mưa rất to, thuỷ điện Bình Điền đã được lệnh điều tiết nước với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 650 – 900 m3/s.

lũ lụt mưa lũ thuỷ điện xả lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo