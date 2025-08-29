Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

Hôm nay 29-8, Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) đã bước sang ngày thứ hai.

Hàng ngàn người dân đến tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" sáng 29-8

Từ sáng sớm, rất đông người dân từ mọi miền tổ quốc đã đến triển lãm để tham quan các khu trưng bày thành tựu 80 năm của đất nước.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề, lĩnh vực, gồm không gian trưng bày trong nhà và không gian trưng bày ngoài trời.

Tại khu vực dành cho 34 địa phương, các tỉnh, thành phố đã thiết kế không gian mang những đặc trưng riêng của từng vùng, miền. Các địa danh lịch sử, các nét văn hóa đặc trưng được tái hiện tại không gian trưng bày. Cùng với đó là các sản phẩm, công trình về nhiều lĩnh vực, thể hiện thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Một số hình ảnh tại không gian trưng bày của các địa phương do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Mô hình cầu Long Biên được trưng bày tại không gian triển lãm của TP Hà Nội

Hà Nội tái hiện trận "Điện Biên Phủ trên không"

Cột cờ Hà Nội tại không gian trưng bày của TP

Phát triển đô thị cũng là điểm nhấn của Hà Nội tại triển lãm lần này

Không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ.

Sau sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ trở thành địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp

Mô hình Thủy điện Hòa Bình được thiết kế, bố trí tại không giãn triển lãm, thu hút khách tham quan

Phú Thọ cũng đang đẩy mạnh phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp trên toàn tỉnh

Tỉnh Ninh Binh nổi bật với các công trình kiến trúc, các khu du lịch lớn của tỉnh được tái hiện tại không gian triển lãm

Với ý tưởng không gian mở, khách tham gia dễ dàng quan sát các di tích, quần thể du lịch nổi tiếng của Ninh Bình

Không gian trưng bày tại triển lãm cho thấy tỉnh Ninh Bình có sự đa dạng về văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng...

Tỉnh Hà Tĩnh bố trí không gian chiếu phim, giới thiệu về nhiều thế hệ cán bộ sinh ra tại Hà Tĩnh và trưởng thành trong các cuộc kháng chiến; về những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, dân tộc.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng mang đến triển lãm các sản vật địa phương để giới thiệu đến khách tham quan

Không gian trưng bày của TP Huế

Các nghệ sĩ biểu diễn tại không gian trưng bày của TP Huế

Địa phương này bố trí mã QR để khách tham quan truy cập các thông tin cần thiết về triển lãm

Tỉnh Khánh Hòa nổi bật với mô hình cột mốc Đảo Trường Sa, là điểm check-in hấp dẫn của khách tham quan

Không gian trưng bày của tỉnh Vĩnh Long

Người dân đang sản xuất sản phẩm thủ công từ lá dừa

Nghệ nhân ưu tú Thạch Sang chế tác mão và mặt nạ biểu diễn. Đây là nghề truyền thống của tỉnh Trà Vinh trước đây, nay là tỉnh Vĩnh Long.

Trưng bày sách "Nguyễn Đình Chiểu thi pháp", là tác phẩm của nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học tại không gian trưng bày tỉnh Vĩnh Long

Không gian trưng bày của tỉnh An Giang

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại không gian trưng bày của tỉnh An Giang







