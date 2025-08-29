Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân đến tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Hôm nay 29-8, Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) đã bước sang ngày thứ hai.
Từ sáng sớm, rất đông người dân từ mọi miền tổ quốc đã đến triển lãm để tham quan các khu trưng bày thành tựu 80 năm của đất nước.
Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề, lĩnh vực, gồm không gian trưng bày trong nhà và không gian trưng bày ngoài trời.
Tại khu vực dành cho 34 địa phương, các tỉnh, thành phố đã thiết kế không gian mang những đặc trưng riêng của từng vùng, miền. Các địa danh lịch sử, các nét văn hóa đặc trưng được tái hiện tại không gian trưng bày. Cùng với đó là các sản phẩm, công trình về nhiều lĩnh vực, thể hiện thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Một số hình ảnh tại không gian trưng bày của các địa phương do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)