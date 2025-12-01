HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ thay đổi nhiều nhân sự

Cao Nguyên

(NLĐO) – Công ty thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ thay đổi nhân sự, trong đó Tổng Giám đốc hiện đang nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 1-12, nguồn tin phóng viên cho biết Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty.

Thủy điện Sông Ba Hạ thay đổi nhân sự đột ngột trong bối cảnh xả lũ lớn - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng thấy với hơn 16.000m3/s

Theo đó, tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian Trưởng phòng tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm thời giao ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn chủ động, kịp thời phối hợp và hỗ trợ cho Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật - an toàn. Đặc biệt các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Tạm thời giao ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời điều hành các hoạt động của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng Giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ gây chú ý dư luận khi xả lũ với công suất lớn, có thời điểm trên 16.000m3/s. 

Lượng nước xả lớn khiến nhiều khu vực dân cư ven sông tại một số xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Tin liên quan

Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

(NLĐO) - Rất may tối qua nước về hồ không như dự báo, nếu không Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kinh hoàng, cả phía Nam tỉnh Phú Yên (cũ) chìm sâu trong nước

Thủy điện Sông Ba Hạ "xả lũ kỷ lục Việt Nam chưa từng có"

(NLĐO) - Tổng lưu lượng nước xả về hạ du của Thủy điện Sông Ba Hạ lên đến 15.490m3/giây, cao nhất từ khi xây dựng thủy điện này đến nay

Mưa lớn, Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ

(NLĐO) – Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ. Nhiều địa phương của tỉnh Phú Yên bị nước lũ chia cắt.

