Thủy điện Sông Ba Hạ "xả lũ kỷ lục Việt Nam chưa từng có"

Hồng Ánh

(NLĐO) - Tổng lưu lượng nước xả về hạ du của Thủy điện Sông Ba Hạ lên đến 15.490m3/giây, cao nhất từ khi xây dựng thủy điện này đến nay

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục Việt Nam , lưu lượng cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỉ lục chưa từng có

Chiều 19-11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, Nha máy thủy điện Sông Ba Hạ đã nâng mức xả nước về hạ du lên đến 15.490m3/ giây. 

Đây là mức xả nước cao nhất từ khi nhà máy thủy điện này đi vào hoạt động từ năm 2009. Trận lũ lịch sử vào năm 2009 ở tỉnh Phú Yên (cũ), nhà máy thủy điện này cũng chỉ xả lũ đến lưu lượng 14.500m3/giây.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục Việt Nam , lưu lượng cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Chiều tối nay hạ du sông Ba sẽ còn ngập sâu

"Đây là kỷ lục xả lũ Việt Nam chưa từng có trước đây. Tôi sợ quá rồi" - tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen) đã viết SOS như vậy trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, khi chuyên gia về thời tiết, biến đổi khí hậu này viết như vậy là lúc mức xả lũ của Thủy điện Sông Ba mới chỉ ở mức 14.740m3/giây, chứ chưa phải là 15.490m3/giây.

Với mức xả lũ này, cùng với Nhà máy thủy điện Sông Hinh xả lũ gần 3.000m3/giây, cuối giờ chiều nay, khu vực hạ du sông Ba sẽ ngập rất sâu.

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng

(NLĐO) - Các thủy điện khu vực Gia Lai, Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng kinh khủng, cùng với mưa to tại chỗ khiến hạ du ngập nặng

Thượng nguồn mưa to, thủy điện xả lũ, hạ du nước lên nhanh

(NLĐO) - Do thượng nguồn mưa to, lượng nước đổ về các hồ thủy lợi, thủy điện lớn nên buộc điều tiết về hạ du sông Hương, sông Bồ với lưu lượng lớn.

biến đổi khí hậu kỷ lục Việt Nam Nhà máy thủy điện tỉnh Phú Yên xả lũ thủy điện xả lũ thủy điện sông Ba hạ
