Thời sự

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh: "An toàn giao thông là thách thức chung của mọi quốc gia. An toàn bắt đầu từ những lựa chọn rất đơn giản."

Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên đường phố Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội phối hợp cùng Protec và Trường Tiểu học Trung Yên triển khai Chiến dịch An toàn giao thông 2025 - "Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn", trao tặng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại Hà Nội.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 1.

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh: "An toàn bắt đầu từ những lựa chọn rất đơn giản."

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với các tiết mục văn nghệ, đố vui kiến thức và phần trình diễn kỹ năng an toàn giao thông. 400 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao trực tiếp tới các em học sinh - một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chính của đa số gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh: "An toàn giao thông là thách thức chung của mọi quốc gia. Kinh nghiệm của Thụy Điển với Tầm nhìn Zero cho thấy thay đổi là hoàn toàn khả thi khi tất cả cùng có trách nhiệm. Trao mũ bảo hiểm cho trẻ em hôm nay là một hành động cụ thể - và cũng là lời nhắc rằng an toàn bắt đầu từ những lựa chọn rất đơn giản."

Tầm nhìn Zero - được Thụy Điển khởi xướng từ năm 1997 - đặt mục tiêu không một sinh mạng nào bị mất đi vì tai nạn giao thông. Cách tiếp cận toàn diện, kết hợp hạ tầng an toàn, thực thi pháp luật nghiêm minh và giáo dục cộng đồng, đã giúp Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới cho người tham gia giao thông. Với điều kiện giao thông đặc thù của Việt Nam, đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ em được xem là biện pháp then chốt để giảm tử vong và chấn thương nghiêm trọng.

"Chiến dịch này không chỉ trao mũ bảo hiểm, mà còn góp phần xây dựng thói quen và giá trị lâu dài. Khi gia đình và nhà trường cùng làm gương, chúng ta có thể hình thành một văn hóa giao thông an toàn cho trẻ em."- bà Trịnh Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, nhận định.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 2.

Trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng các em học sinh

Cô giáo Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên, chia sẻ: "Trang bị mũ bảo hiểm và kiến thức an toàn cho học sinh là đầu tư cho tương lai. Các em không chỉ tự bảo vệ mình mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới gia đình."

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam, với khoảng 2.000 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng mỗi năm.

Bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Đội mũ bảo hiểm đúng cách có thể giảm hơn 6 lần nguy cơ tử vong và giảm tới 74% nguy cơ chấn thương sọ não đối với người đi xe máy. Các chiến dịch như thế này giúp phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ rằng người lớn có trách nhiệm bảo vệ đầu - và mạng sống - của trẻ trong mỗi chuyến đi."

Sự kiện khép lại bằng lễ ký cam kết an toàn giao thông, thể hiện cam kết chung của học sinh, giáo viên và phụ huynh trong việc luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 3.

Các em học sinh ký cam kết an toàn giao thông

Theo số liệu chính thức, năm 2024, Việt Nam ghi nhận 23.517 vụ tai nạn giao thông, khiến 10.850 người tử vong và 17.535 người bị thương. Dù con số này đã giảm so với năm trước, tai nạn giao thông vẫn là mối đe dọa lớn, đặc biệt đối với trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Khẳng định cam kết lâu dài, Đại sứ Johan Ndisi cho biết thêm: "Đại sứ quán Thụy Điển mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong những sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy những hành động có thể cứu sống nhiều trẻ em."

Một số hình ảnh:

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 4.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 5.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 6.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 7.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 8.

Thụy Điển trao 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội - Ảnh 9.

 

tai nạn giao thông bảo vệ trẻ em học sinh Hà Nội mũ bảo hiểm Đại sứ quán Thụy Điển Thụy Điển - Việt Nam
