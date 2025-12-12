HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Việt Nam - Thụy Điển mở rộng hợp tác lĩnh vực y tế, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên đổi mới sáng tạo, dữ liệu và phát triển bền vững.

Mối quan hệ hai nước đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, từ những dự án biểu tượng như Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Nhi Trung ương trong thập niên 1980, cho tới hỗ trợ xây dựng chính sách và hợp tác nghiên cứu trong những năm gần đây.

Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế - Ảnh 1.

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh sự kết hợp chuyên môn của Thụy Điển về y tế số và phát triển bền vững với khát vọng của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân

Tại Hà Nội, Hội nghị Đổi mới Sáng tạo Y tế Thụy Điển - Việt Nam vừa diễn ra với sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo bệnh viện, chuyên gia và nhà nghiên cứu, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống y tế Việt Nam theo hướng dự phòng, số hóa và bền vững. Đây là hoạt động trọng điểm của Sáng kiến Đổi mới Sáng tạo Y tế Thụy Điển - Việt Nam, khởi động từ năm 2024, tập trung vào tăng cường quản lý bệnh mãn tính, hiện đại hóa y tế số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo ban tổ chức, kinh nghiệm của Thụy Điển trong lĩnh vực dữ liệu y tế, cải tiến chất lượng lâm sàng và công nghệ y tế bền vững sẽ được chia sẻ trực tiếp với các bệnh viện và cơ quan y tế Việt Nam, giúp xây dựng những mô hình có thể triển khai rộng rãi.

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi cho biết hai nước đã xây dựng niềm tin vững chắc trong lĩnh vực y tế qua nhiều thập kỷ. “Hôm nay, chúng ta đang chuyển từ lịch sử chung sang đổi mới chung, kết hợp chuyên môn của Thụy Điển về y tế số và phát triển bền vững với khát vọng của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân”- ông nói.

Ông Marcus Persson, Giám đốc Quốc gia Business Sweden, cho hay mục tiêu của hợp tác là đưa các mô hình thí điểm vào triển khai thực tế trên quy mô lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cả nước.

Thụy Điển được biết đến với hệ sinh thái dữ liệu y tế tiên tiến và các bộ đăng ký chất lượng hỗ trợ cải thiện dựa trên bằng chứng. Những kinh nghiệm này đang định hướng cho hợp tác song phương trong y tế số, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và cải tiến chất lượng tại Việt Nam.

Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế - Ảnh 2.
Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế - Ảnh 3.
Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế - Ảnh 4.
Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế - Ảnh 5.

Hội nghị tạo diễn đàn để các nhà quản lý, bác sĩ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trao đổi giải pháp thực tiễn

Nền tảng hợp tác được củng cố bởi thỏa thuận đối tác chiến lược trong khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước, ký tháng 6-2025. Thỏa thuận mở ra cơ hội phát triển bệnh viện số, ứng dụng dữ liệu y tế có trách nhiệm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Hội nghị lần này tạo diễn đàn để các nhà quản lý, bác sĩ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trao đổi giải pháp thực tiễn. Các kết quả kỳ vọng gồm cải thiện quy trình chăm sóc theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, tăng cường ứng dụng dữ liệu để nâng cao chất lượng và công bằng, hiện đại hóa hạ tầng bệnh viện với mức độ an toàn, năng suất cao hơn; đồng thời phát triển quan hệ đối tác phù hợp với ưu tiên y tế quốc gia.

Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế - Ảnh 6.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo Bộ Y tế, các viện và trường đại học Thụy Điển như Karolinska, Sophiahemmet, cùng doanh nghiệp như AstraZeneca, Ericsson, Getinge. Đại diện các bệnh viện lớn và cơ quan phụ trách y tế số của Việt Nam cũng tham dự, thảo luận về chuyển đổi số và giải pháp phòng mổ bền vững, hướng tới những kế hoạch hành động cụ thể.

