Bạn đọc

Thủy điện Trị An điều tiết lưu lượng xả nước xuống hạ du

Uyên Châu

(NLĐO)- Công ty Thủy điện Trị An thông báo giảm lượng nước điều tiết qua đập tràn hồ chứa

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 13 giờ ngày 27-11, mực nước thượng lưu hồ là 61,588 m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,5 m, lưu lượng nước về hồ là 790 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn là 800 m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 425 m3/s.

Thủy điện Trị An giảm lưu lượng xả nước xuống hạ du - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An giảm lưu lượng xả tràn

Căn cứ vào lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu và tình hình điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên, đơn vị sẽ giảm lưu lượng xả tràn từ 800 m³/giây xuống còn 480 m³/giây từ 8 giờ sáng 28-11.

Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động từ 820 m³/giây đến 1.080 m³/giây.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh linh hoạt lượng nước xả tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước tại hồ chứa và tại trạm thủy văn Biên Hòa nhằm bảo đảm an toàn cho hạ du.

Liên quan cơn bão số 15, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo, bão số 15 không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, do biến đổi khí hậu và nhiều nguyên nhân khác, các yếu tố thời tiết, thủy văn ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo. Vì vậy, người dân cần chủ động đề phòng mưa lớn có khả năng xảy ra do tác động của hoàn lưu bão.

Cụ thể, người dân vùng hạ du sông Đồng Nai và các khu vực trũng thấp nên chủ động đề phòng tác hại do triều cường, nhất là triều cường kết hợp mưa lớn gây ra bằng cách gia cố, nâng cao nền móng công trình, có các biện pháp ngăn chặn ngập úng phù hợp với từng hoàn cảnh, khơi thông dòng chảy, kê cao tài sản, các thiết bị gia dụng, chú trọng an toàn sử dụng điện. Về lâu dài, khi xây dựng công trình, cần chú ý đến đặc điểm khí tượng thủy văn nơi sinh sống.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề xuất rà soát toàn bộ thuỷ điện nhỏ và quy trình xả lũ

Đại biểu Quốc hội đề xuất rà soát toàn bộ thuỷ điện nhỏ và quy trình xả lũ

(NLĐO)- Đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất rà soát toàn bộ thuỷ điện nhỏ và quy trình xả lũ, để tránh quy trình thì đúng nhưng hậu quả do lũ lại nặng nề.

Hồ thuỷ điện xả lũ, hàng trăm nhà dân xã D'ran ngập sâu

(NLĐO) - Trong đêm khuya, hồ thuỷ điện xả lũ đổ về khiến nước ở xã D'ran dâng lên quá nhanh, người dân phải chạy lũ trong đêm

Vụ thủy điện xả lũ, xã không nhận được thông báo: Sở NN và MT tỉnh Đồng Nai nói gì?

(NLĐO) - Sở có nhận được thông báo xả lũ liên tục từ Thuỷ điện Đồng Nai 5 gửi qua nhóm zalo chung của tỉnh, trong đó có thành viên của xã Đak Lua

biến đổi khí hậu tỉnh đồng nai Nhà máy thủy điện xả lũ thuỷ điện Trị An
