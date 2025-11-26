Vụ thủy điện xả lũ, xã không nhận được thông báo: Sở NN và MT tỉnh Đồng Nai nói gì?

Trước đó, từ đêm 20 đến chiều 22-11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa, làm mực nước sông Đồng Nai dâng nhanh, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn xã Đak Lua, tỉnh Đồng Nai.

Theo thống kê của xã Đak Lua, có 366 căn nhà bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,5 m đến 2,7 m; gần 400 ha cây ăn trái, hoa màu và ao cá bị ngập; 12 km đường dân sinh bị ngập; 81 chuồng trại của người dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Chiến sĩ công an hỗ trợ người dân Đak Lua di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn

Báo cáo từ UBND xã Đak Lua nêu rõ UBND xã đã không nhận được thông báo chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ. Tốc độ nước lên quá nhanh (đặc biệt là sau khi thủy điện Đồng Nai 5 tăng lưu lượng xả đột ngột) khiến công tác chuẩn bị ứng phó của xã bị động.

Liên quan nội dung trên, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV (tỉnh Lâm Đồng), cho biết trước khi xả điều tiết hồ chứa, Thủy điện Đồng Nai 5 đã cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Thủ tướng phê duyệt.

Những báo cáo này được phía công ty gửi bằng nhiều kênh gồm văn bản, email, tin nhắn và cập nhật liên tục. Vì vậy, ông Hải cho rằng việc chính quyền cấp xã phản ánh "không nhận được thông báo" cần xem xét từ khâu truyền đạt nội bộ của địa phương, phía công ty đã thực hiện đầy đủ tuyến thông báo theo quy định.

Về các vấn đề liên quan trên, ông Nguyễn Văn Quyết, Trưởng Phòng Khoáng sản và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai) thông tin: Thứ nhất, Sở NN&MT tỉnh có nhận được thông báo liên tục từ Thủy điện Đồng Nai 5 gửi qua nhóm zalo chung của tỉnh, trong đó có thành viên của xã Đak Lua.

Trong mail pctttdn@gmail.com có nhận được. Tuy nhiên, theo quy trình vận hành liên hồ chứa lần đầu báo trước 24 giờ, còn các lần kế tiếp khoảng 1 giờ thông báo một lần.

Hoa màu trên địa bàn xã Đak Lua bị ngập (Ảnh: UBND xã Đak Lua).

Thứ hai, về trách nhiệm, việc xả lũ của các công trình thủy điện là Sở Công Thương quản lý.

Thứ 3, theo Khoản 3 Điều 29 thì khi có sự cố, cơ quan chủ trì (Theo Điều 16 - Sở Công Thương chủ trì quản lý thủy điện) phải tổng hợp tình hình sự cố báo cáo Ban Chỉ huy các tình huống liên quan đề xuất biện pháp và ứng phó và khắc phục.

"Do đó, với việc xã lũ từ thủy điện theo quy định thì Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, sau đó đến Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự, Sở NN và MT chỉ phối hợp cảnh báo, hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng" - ông Quyết thông tin.

Thủy điện Đồng Nai 5 xả nước

Theo ông Quyết, về quy trình tiếp nhận thông báo xả lũ, hiện Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh chưa xây dựng quy chế trực ban, chế độ báo cáo, hội họp chung cho địa bàn tỉnh. Do đó, chưa có quy định chi tiết về việc thông báo xã lũ.

Ngoài ra, việc xây dựng quy chế phối hợp trong công tác phòng thủ dân sự giữa Đồng Nai và Lâm Đồng chưa thấy Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy tham mưu nên cũng có nhiều khó khăn vì Thủy điện Đồng Nai 3, 4, 5 thuộc Lâm Đồng.

Hiện xã Đak Lua vẫn chủ động công tác khắc phục hậu quả cho người dân và sẽ thành lập các tổ đi xuồng đến từng ấp để hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại cụ thể. Sau khi tổng hợp, thống kê thiệt hại, cùng các kiến nghị của người dân, UBND xã sẽ gửi báo cáo tới UBND tỉnh để có hướng hỗ trợ người dân. Phía Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 –TKV cũng đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Đak Lua để đảm bảo công tác phối hợp thông tin trong thời gian tới.



