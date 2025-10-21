Thủy điện Tuyên Quang thông báo xả lũ, 3 địa phương chú ý

Hồi 13 giờ ngày 21-10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,66 m, mực nước hạ lưu 48,37 m, lưu lượng về hồ 545 m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 117 m3 /s.



Thủy điện Tuyên Quang xả lũ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 18 giờ ngày 21-10.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, TP: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; Cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Thủy điện Tuyên Quang có hồ chứa dung tích 1,0 tỉ m3 để tham gia phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội; nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện quốc gia với công suất lắp đặt 342 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1.295 triệu kWh. Tạo nguồn bổ sung lưu lượng mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng.