Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

Chiều 16-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên sông Bồ. Theo đó, bắt đầu từ 16 giờ hôm nay, hồ thủy điện này sẽ xả lũ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 800-1.500 m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Dự báo mực nước sông Bồ tại Phú Ốc sẽ lên mức 3-3,5 m, trên mức báo động 2 là 0,5 m.

Khu dân cư phường Hóa Châu nằm vùng hạ du sông Bồ là nơi thấp trũng. Hình ảnh chụp vào đợt lũ lịch sử cuối tháng 10.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Hương Điền thực hiện khi nhận được lệnh này, tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế để có sự chỉ đạo.

Nước chảy tràn qua đường Hồ Chí Minh ở xã A Lưới 2 vào sáng nay.

Đối với các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền; thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền ở mức + 53,74m, dưới mực nước dâng bình thường 4,26 m, lưu lượng đến hồ 1.321m3/s, lưu lượng về hạ du 522 m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày hôm nay đến ngày 18-11, địa phương này tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.