Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

Q.Nhật

(NLĐO) - Với lưu lượng điều tiết tăng dần lên 800-1.500 m3/s, dự kiến mực nước sông Bồ sẽ vượt mức báo động 2, người dân ở hạ du con sông này cần chú ý.

Chiều 16-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên sông Bồ. Theo đó, bắt đầu từ 16 giờ hôm nay, hồ thủy điện này sẽ xả lũ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 800-1.500 m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Dự báo mực nước sông Bồ tại Phú Ốc sẽ lên mức 3-3,5 m, trên mức báo động 2 là 0,5 m.

Thuỷ điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ trong vòng một giờ tới - Ảnh 1.

Khu dân cư phường Hóa Châu nằm vùng hạ du sông Bồ là nơi thấp trũng. Hình ảnh chụp vào đợt lũ lịch sử cuối tháng 10.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Hương Điền thực hiện khi nhận được lệnh này, tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế để có sự chỉ đạo.

Thuỷ điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ trong vòng một giờ tới - Ảnh 2.

Nước chảy tràn qua đường Hồ Chí Minh ở xã A Lưới 2 vào sáng nay.

Đối với các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền; thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền ở mức + 53,74m, dưới mực nước dâng bình thường 4,26 m, lưu lượng đến hồ 1.321m3/s, lưu lượng về hạ du 522 m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày hôm nay đến ngày 18-11, địa phương này tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Tin liên quan

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

(NLĐO) - Dự báo từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai mưa lớn, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt.

Công an TP Huế lý giải vì sao xe khách ‘trá hình’ hoành hành sau mưa lũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TP Huế tuần tra, kiểm soát lưu động tại những khung giờ, địa điểm “nóng” để xử lý nghiêm xe khách “trá hình” sau mưa lũ.

Chủ động chống bão, tận lực ứng phó mưa lũ

Khuya 6-11, bão số 13 - tên quốc tế Kalmaegi, được đánh giá là "hết sức bất thường" - đã đổ bộ nhiều địa phương miền Trung nước ta

mưa lũ thuỷ điện lũ lịch sử đỉnh lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo