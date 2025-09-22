HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Thùy Dương, Hà Như, Quan Trí xuất sắc vào chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Khán giả mộ điệu đã theo dõi và hồi hộp trước sự thể hiện của 5 thí sinh, để rồi vỡ òa trước kết quả của chung kết 3

Thùy Dương, Hà Như, Quan Trí xuất sắc vào chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025- Ảnh 1.

Thí sinh Hà Như hóa thân vào nhân vật Trinh trong "Con gái chị Hằng" (tác giả Hà Triều, Hoa Phượng), với sự phụ diễn của NSƯT Thu Vân

Tối 21-9, vòng chung kết 3 cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 – năm 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Truyền hình TP HCM (HTV), mang đến cho khán giả một đêm tranh tài đầy kịch tính, cảm xúc và hồi hộp. 

Sau những màn trình diễn nảy lửa, ba gương mặt xuất sắc nhất: Thùy Dương, Hà Như và Quan Trí đã chính thức bước vào đêm chung kết xếp hạng, tiếp tục hành trình chạm tay đến Chuông vàng.

Những màn trình diễn bùng nổ, đầy cảm xúc

Thử thách của đêm tranh tài chung kết 3 là các thí sinh sẽ diễn trích đoạn cải lương xã hội. Năm nay ban tổ chức đã sắp xếp để các bạn thể hiện nhân vật khó trong vở tuồng kinh điển – dòng kịch bản vốn đòi hỏi phải thể hiện chiều sâu nội tâm và sự tinh tế trong biểu cảm.

Top 5 thí sinh đã mang đến cho khán giả những màn ca diễn đặc sắc, chứng minh sự tiến bộ vượt bậc sau nhiều vòng thi căng thẳng.

Thùy Dương, Hà Như, Quan Trí xuất sắc vào chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025- Ảnh 2.

Vương Quan Trí với trích đoạn "Lá sầu riêng" (tác giả Kim Cương, chuyển thể Thế Châu, Lam Tuyền), NS Kim Luận phụ diễn

Vương Quan Trí với trích đoạn "Lá sầu riêng" (tác giả Kim Cương, chuyển thể Thế Châu, Lam Tuyền) đã khiến cả khán phòng xúc động bởi lời ca vọng cổ của vai Sang khi hối hận, nhìn nhận lỗi lầm rằng anh vì ham giàu sang đã không nhìn mẹ mình. Khán giả lặng đi khi Vương Quan Trí thể hiện nỗi giằng xé, dằn vặt của nhân vật bằng câu vọng cổ trầm ấm, da diết.

Giọng ca và cách xử lý lớp thoại đầy kịch tính giúp anh tạo nên một vai diễn chân thật, chạm vào trái tim người xem, dù với tuổi đời còn trẻ, chưa từng diễn nhiều trên sân khấu trong các vở tuồng, nhưng anh đã bộc phá sau các vòng thi, cho thấy có sự triển vọng.

Thí sinh Hà Như hóa thân vào nhân vật Trinh trong "Con gái chị Hằng" (tác giả Hà Triều, Hoa Phượng) chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, lối luyến láy mộc mạc trong câu vọng cổ. Cũng như Quan Trí, cô còn quá trẻ để trải nghiệm những đau đớn tột cùng trước thực tế cuộc đời: mẹ bỏ cha mình sống với tình nhân, rồi bị ghen tuông; bản thân mình cũng bị người yêu hiểu lầm, quyết định từ hôn.

Thùy Dương, Hà Như, Quan Trí xuất sắc vào chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025- Ảnh 3.

Thí sinh Mỹ Duyên và Phú Yên đã nỗ lực hết mình nhưng đành rời hành trình trong tiếc nuối của khán giả, hội đồng giám khảo chuyên môn

Nét diễn của cô trong vai Trinh được đánh giá là mềm mại, có cảm xúc, khắc họa rõ chiều sâu tâm lý nhân vật.

Thí sinh Thùy Dương tỏa sáng trong "Tấm lòng của biển" (tác giả Hà Triều, Hoa Phượng) bằng nét ca diễn tự nhiên, nhập vai cũng tự nhiên nên giúp cô nhận về những lời khen ngợi nồng nhiệt từ hội đồng giám khảo chuyên môn.

Trong khi đó, hai thí sinh Mỹ Duyên và Phú Yên đã phải dừng bước. Dù không giành quyền đi tiếp vì còn mắc lỗi trong xử lý bài bản và diễn xuất, cả hai vẫn để lại dấu ấn riêng với những nỗ lực đáng trân trọng, hứa hẹn là nhân tố tiềm năng cho sân khấu cải lương mai sau.

Chuông vàng vọng cổ - Tiếng lòng từ hội đồng giám khảo

Nhận xét về phần thi, NSND Thanh Nam đánh giá: "Cả 5 thí sinh đều đã tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, top 3 cho thấy sự cân bằng giữa ca và diễn – điều rất cần ở một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp". 

Cùng quan điểm, NSND Trọng Hữu bày tỏ sự kỳ vọng: "Các em chưa có kỹ thuật diễn xuất nên chỉ dựa vào suy nghĩ, phán đoán của bản thân để truyền tải cảm xúc đến khán giả. Nhờ ban huấn luyện rất nỗ lực, biết phân tích, biết gạn đục khơi trong để mỗi thí sinh xuất hiện có biểu hiện tốt qua vai diễn. Đây là những mầm non cho tương lai của cải lương".

Ở góc nhìn khác, NSND Trọng Phúc cho rằng: "Mỗi thí sinh đều có phong cách riêng. Quan Trí nội tâm, Hà Như ngọt ngào, Thùy Dương mạnh mẽ. Cuộc so tài sắp đến 28-9 tới sẽ rất khó đoán".

Thùy Dương, Hà Như, Quan Trí xuất sắc vào chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025- Ảnh 4.

Thí sinh Thùy Dương tỏa sáng trong "Tấm lòng của biển" (tác giả Hà Triều, Hoa Phượng) với sự phụ diễn của NSƯT Lam Tuyền

NSND Phượng Loan ghi nhận nỗ lực của thí sinh bị loại: "Dù chưa đạt kết quả cao, Mỹ Duyên và Phú Yên đã cho thấy tình yêu nghề và sự dấn thân. Đó là điều quý giá nhất của một người trẻ đi theo nghệ thuật".

NS Thanh Hằng chia sẻ: "Chuông vàng vọng cổ là cuộc thi tìm kiếm tài năng và là nơi rèn luyện, thử thách, chắp cánh cho các giọng ca trẻ. Nhìn các em trưởng thành qua từng vòng thi, tôi rất xúc động".

Chuông vàng vọng cổ - Hướng đến đêm chung kết xếp hạng

Với kết quả này, đêm chung kết xếp hạng sẽ là màn đối đầu quyết liệt giữa ba tài năng trẻ: Thùy Dương – Hà Như – Quan Trí. Thử thách mới sẽ là trích đoạn cải lương sử Việt cùng phần bốc thăm ca bài bản ngẫu nhiên, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, thăng hoa cả về ca lẫn diễn của 3 thí sinh. 

Hành trình 20 năm của "Chuông vàng vọng cổ" với sự đồng hành của SaiGonBank đã tôn vinh nghệ thuật truyền thống, góp phần nuôi dưỡng lớp nghệ sĩ kế thừa. Đêm chung kết xếp hạng sắp tới sẽ tìm ra một "Chuông Vàng" xứng đáng, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ, mãnh liệt của nghệ thuật cải lương trong lòng công chúng.

"Cảm ơn nhà tài trợ bền bỉ 20 năm qua, nếu không có SaiGonBank thì cuộc thi khó duy trì. Chuông Vàng vọng cổ của HTV là điểm hẹn giữ lửa đam mê" – NSND Trọng Hữu nói.


Chuông vàng vọng cổ Cảm xúc Vương Quan Trí Thùy Dương Hà Như
