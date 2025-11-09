Thùy Linh chưa thể phá "dớp", lần thứ 4 về nhì cấp độ Super 300

Trận chung kết giữa hạt giống số 1 Chiu Pin-chian (hạng 20 thế giới) và số 2 Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) đã diễn ra giằng co trong nửa đầu ván 1.

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam có thời điểm bắt nhịp tốt, nhưng khi bị dẫn 13-17, cô mất đi sự chính xác trong các pha xử lý cầu khó, để đối thủ thắng 21-16.

Bước sang ván 2, Thùy Linh nỗ lực khởi đầu mạnh mẽ khi ghi điểm đầu tiên, rồi dẫn 6-4, song lại để đối thủ ghi liền 5 điểm và vươn lên dẫn trước.

Sức ép tâm lý đè nặng khiến tay vợt người Phú Thọ liên tiếp đánh hỏng, còn Chiu Pin-chian tận dụng triệt để sai lầm để khép lại trận đấu với chiến thắng 21-15, qua đó đăng quang ngôi vô địch.

Dù thất bại và chưa thể "phá dớp", Thùy Linh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi có 4 lần vào chung kết các giải World Tour Super 300 – thành tích tốt nhất của cầu lông nữ Việt Nam hiện nay. Riêng trong năm 2025, Thùy Linh có đến 3 lần vào chung kết Super 300 tại Canada Mở rộng và Đức Mở rộng.

Trước đó, Thuỳ Linh đã lần lượt vượt qua các tay tay vợt Đài Bắc Trung Hoa là Han Yu Chen, Hung Yi Ting và tay vợt chủ nhà Lee So Yul ở tứ kết, Hina Akechi (Nhật Bản) tại bán kết.

Khép lại giải đấu này, Thuỳ Linh nhận 9.120 USD (khoảng 230 triệu đồng) tiền thưởng và 5.950 điểm xếp hạng BWF, qua đó tiếp tục duy trì vị trí trong Top 25 thế giới. Cô vẫn hướng đến mục tiêu chinh phục danh hiệu Super 300 đầu tiên trong sự nghiệp.