Thể thao

Thùy Linh lần thứ 3 trong năm góp mặt ở chung kết giải cầu lông Super 300

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Thắng đối thủ Nhật Bản, Thùy Linh vào chung kết Giải Cầu lông Hàn Quốc Masters và có lần thứ 3 trong năm góp mặt ở chung kết một giải Super 300.

Trận bán kết của tay vợt nữ số 1 Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) và tay vợt Nhật Bản, Hina Akechi (hạng 57) đã khép lại nhanh chóng trong hai set.

Ở set đầu tiên, Thùy Linh bắt nhịp chậm và để tay vợt Nhật Bản ghi điểm trước. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt nữ số 1 Việt Nam dần được thể hiện khi ghi liền 3 điểm và tạo ra cách biệt 5-3.

Giữa set đấu, Thùy Linh làm thêm 1 chuỗi 10 điểm và tạo nên cách biệt 15-5. Đối thủ dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể rút ngắn và chấp nhận thất bại 11-21.

Thuỳ Linh lần thứ 3 trong năm góp mặt ở chung kết Super 300 - Ảnh 1.

Thùy Linh có lần thứ 3 vào chung kết Super 300 trong năm

Sang set 2, Thùy Linh với tinh thần đang lên đã ghi liền 4 điểm để dẫn trước. Trong khi đó, đối thủ cố gắng ghi từng điểm số nhưng không thể một lần vươn lên và để thua 17-21.

Chiến thắng 2-0 giúp Thùy Linh có lần thứ 3 trong năm vào chung kết một giải Super 300 sau Canada Open (tháng 7) và Đức Mở rộng (tháng 3). Đối thủ Thuỳ Linh sẽ là tay vợt hạt giống số 1 của giải, Chiu Pin-Chian (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 20).

Trước đó, Thùy Linh đã lần lượt vượt qua hai tay vợt Đài Bắc Trung Hoa là Han Yu Chen, Hung Yi Ting và tay vợt chủ nhà Lee So Yul ở bán kết.

Đây sẽ là cơ hội cho Thùy Linh phá “dớp” 3 lần về nhì trước đó ở các giải Super 300 trong sự nghiệp.

Tin liên quan

Hải Đăng lần thứ 2 vào bán kết giải cầu lông Super 100

Hải Đăng lần thứ 2 vào bán kết giải cầu lông Super 100

(NLĐO) - Tay vợt Nguyễn Hải Đăng có lần thứ 2 liên tiếp tiến vào bán kết giải super 100 khi đánh bại đối thủ Malaysia tại tứ kết Giải Indonesia Masters II 2025

Thùy Linh bất ngờ bỏ cuộc trong set 2 giải super 750

(NLĐO) - Trưa 17-9, Thuỳ Linh có màn ra sân ở Giải Super 750 - Trung Quốc Master 2025 nhưng cô bỏ cuộc ở thời điểm đối thủ dần liền 3 điểm trong set 2.

Thùy Linh thua đối thủ cách 89 bậc, mất chuỗi vô địch Vietnam Open

(NLĐO) - Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã để thua tay vợt người Trung Quốc Cai Yanyan, không thể bảo vệ chức vô địch Vietnam Open

    Thông báo