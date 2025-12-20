HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng về tin đồn ly hôn với Công Vinh

Thùy Trang

(NLĐO) - Tin đồn vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh ly hôn râm ran khắp cõi mạng khiến người "nửa tin nửa ngờ".

Thực hư chuyện Thủy Tiên - Công Vinh ly hôn

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng chuyện ly hôn với Công Vinh - Ảnh 1.

Thủy Tiên - Công Vinh hiếm hoi xuất hiện mạng xã hội

Từ thời điểm xảy ra ồn ào liên quan đến từ thiện, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là cầu thủ Công Vinh ít sử dụng mạng xã hội. Cả hai chọn cuộc sống ở ẩn và hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên, mới đây, Thủy Tiên chia sẻ khoảnh khắc đi cà phê thư giãn cùng chồng và bạn bè.

Đoạn chia sẻ của Thủy Tiên nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là tình trạng hôn nhân của nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại.

Một cư dân mạng để lại bình luận: "Ai nói anh chị ly hôn đâu, vô đây", Thủy Tiên liền yêu cầu những người tung tin đồn ra mặt trực tiếp làm rõ: "Đúng rồi. Vô 3 mặt 1 lời liền coi". Động thái này của cô đã phủ nhận chuyện rạn nứt với ông xã sau 17 năm bên nhau.

Thủy Tiên - Công Vinh từng phủ sóng làng giải trí, thể thao Việt. Thậm chí, cặp đôi được gọi tên "ông bà Beckham Việt Nam". Nhưng gần đây, cả hai chọn cuộc sống kín tiếng. Dù vậy, nhất cử nhất động của cặp đôi đều trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Khi ít xuất hiện cùng nhau và hiếm khi chia sẻ về nhau như trước đây, mạng xã hội lập tức xuất hiện tin đồn cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Thủy Tiên không ngại hồi đáp thẳng thắn lời đồn

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng chuyện ly hôn với Công Vinh - Ảnh 2.

Thủy Tiên không ngại hồi đáp tin đồn

Trong đoạn clip Thủy Tiên đăng tải đi cà phê cùng hội bạn thân, cô hài hước nhắc đến việc bị soi chiếc túi hiệu dùng nhiều năm: "Trên mạng mà không nhắc là em không để ý luôn, tính ra clip này là kỷ lục xài đồ cổ của em luôn á. Túi dùng 12 năm, chồng dùng 17 năm".

Đây cũng là bài đăng hiếm hoi của nữ ca sĩ sau khoảng 6 tháng vắng bóng mạng xã hội, khiến nhiều khán giả để lại bình luận hỏi thăm, động viên và bày tỏ sự yêu mến. Tuy nhiên, bên cạnh những lời tích cực, phần bình luận cũng xuất hiện nhiều ý kiến tiêu cực, thậm chí nhắc lại ồn ào từ thiện đã xảy ra trong quá khứ. Không ít bình luận mang tính mỉa mai, châm chọc, hoài nghi, dù vụ việc đã được các cơ quan chức năng kết luận và khép lại từ lâu.

Trước những ý kiến này, Thủy Tiên không né tránh mà chọn cách đáp trả thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi "Sao còn có người tin vợ chồng này?", Thủy Tiên lập tức hồi đáp: "Giống như bạn vậy, bạn không tin cũng không sao hết, tin cũng được không tin cũng được, thế giới vẫn tốt đẹp có sao đâu".

Ở hiện tại, cuộc sống của Thủy Tiên, Công Vinh khá kín đáo. Cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình, con gái và những sinh hoạt đời thường, hạn chế xuất hiện ở sự kiện giải trí hay chia sẻ đời tư trên mạng xã hội như trước. 

Thủy Tiên cho biết muốn "book show" cô dự sự kiện phải nhắn tin sớm vì bận lịch đi chùa.

Tin liên quan

Ca sĩ Thủy Tiên và động thái hiếm thấy

Ca sĩ Thủy Tiên và động thái hiếm thấy

(NLĐO)-Xuất hiện tại show diễn thời trang của nhà thiết kế Hà Thanh Việt tối 22-11, ca sĩ Thủy Tiên thu hút sự chú ý.

Khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và con gái

(NLĐO) - Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm, chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng được ở gần mẹ, thu hút sự chú ý.

FU - album đáng nghe những ngày cuối năm

(NLĐO) - FU - album đầu tay của Truant Fu là hành trình trưởng thành của những người trẻ "dám khờ dại".

Thủy Tiên Công Vinh vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh
    Thông báo