FU - album đáng nghe những ngày cuối năm

FU - Từ những lần vấp ngã đến khoảnh khắc đứng vững

FU của Truant Fu

Nếu những single như "Runaway", "Hoa đăng", "Một thời"... với sắc thái âm nhạc phóng khoáng đặc trưng của nhóm, thì "FU" là lời tuyên bố âm nhạc trọn vẹn nhất - đậm chất funk-rock, thấm sâu tinh thần post-rock, và mang ý chí trưởng thành của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

"Bạn không học cách bước đi bằng việc làm đúng mọi quy tắc. Bạn học bằng việc tự ngã và tự đứng dậy" - câu nói này được Truant Fu xem như bản tuyên ngôn trong suốt quá trình làm album.

"FU" miêu tả nhiều sắc thái cảm xúc: từ hồ nghi, hứng khởi đến những chơi vơi, hoang mang và vô định. Và "FU" như cuốn nhật ký âm nhạc về tuổi trẻ: Khi yêu, khi hỗn loạn, khi nổi loạn, và khi biết tập đứng dậy sau tất cả.

Chất funk-rock sôi động, giàu nhịp điệu, kết hợp cùng post-rock không gian và nhiều lớp nhạc cụ điện tử tinh chỉnh khiến album "FU" trở thành sản phẩm đáng nghe những ngày cuối năm 2025.

Các track được xây dựng với tư duy "càng sâu càng bùng nổ". Bass groove mạnh, guitar nhiều lớp biến hóa, trống sắc nét, và những chất liệu funk đặc trưng được Lê Tùng Lâm - guitarist kiêm producer - đẩy đi xa hơn so với những dự án trước.

Lời ca của "FU" cũng mang những điểm cộng: khi ngây ngô, lúc dữ dội và rối ren như chính sự trống rỗng của những người trẻ lần đầu va đập với cuộc đời. Họ không cố che giấu sự khờ dại ấy, trái lại xem nó là một phần đẹp đẽ của hành trình lớn lên.

FU - bức chân dung hoàn chỉnh của Truant Fu

"FU" là chữ cái mang trong mình tinh thần cốt lõi trong tên ban nhạc Truant Fu. "FU" có thể hiểu là Funky, sắc thái âm nhạc đặc trưng của band: Sôi động, bùng nổ, giàu nhịp điệu và tràn đầy năng lượng.

Đồng thời, "FU" cũng là cách viết của fool, biểu tượng cho sự ngây ngô đẹp đẽ của tuổi trẻ: Những lần vấp ngã, những sai lầm ta từng sợ hãi đối diện, những lựa chọn bộc phát mà sau này ta nhận ra rằng tất cả đều góp phần hoàn thiện chính mình.

Vì vậy, album trở thành lời nhắn gửi chân thành: Ai cũng từng là kẻ khờ trên hành trình lớn lên, và điều đó rất đáng được trân trọng.

Trước khi album chính thức phát hành, Truant Fu lần lượt giới thiệu "Runaway", "Rối ren", "Hoa đăng" và "Một thời". Đây là bước "dò đường" tự nhiên để khán giả thấy sự chuyển dịch của band: Âm thanh phóng khoáng hơn, kỹ thuật sản xuất chắc tay hơn, và câu chuyện cảm xúc được xử lý giàu tính điện ảnh hơn.

Tất cả được kết nối bằng hòa âm mang tính kể chuyện: Từng lớp guitar được xếp để dẫn dắt cảm xúc; trống không chỉ giữ nhịp mà còn tạo "nhân vật" cảm xúc; âm thanh điện tử len lỏi như những dòng suy nghĩ không gọi thành lời.

Artwork của album - tối giản, mạnh và đầy tính biểu tượng - được dựng theo hình ảnh "đôi cánh tuổi trẻ" đã buộc phải cắt tỉa, sửa chữa sau mỗi lần va đập. Một cách trực quan để nhìn thấy tinh thần khởi tạo của FU: Khi dám khờ dại, ta mới thực sự trưởng thành.

Lời khẳng định vị thế của Truant Fu trong indie Việt

"FU" cũng đánh dấu bước trưởng thành rõ rệt về tư duy âm nhạc: Biết mình muốn kể gì, biết mình muốn nghe như thế nào, và dám chọn con đường khó - kiên trì theo đuổi bản sắc thay vì chạy theo xu hướng.

"Khờ dại không phải là yếu đuối, mà là một phần rất đẹp của hành trình trưởng thành. Band hy vọng người nghe không chỉ đơn thuần thưởng thức âm nhạc, mà còn tìm thấy chính mình trong từng giai điệu và câu chuyện" - Truant Fu chia sẻ.

Album đầu tay này không chỉ là cột mốc nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định: Truant Fu đã sẵn sàng bước vào hành trình dài hơi của một ban nhạc thực thụ - nơi mỗi lần vấp ngã đều trở thành điều đáng nhớ, và mỗi lần đứng dậy lại khiến âm nhạc của họ trưởng thành thêm một chút.