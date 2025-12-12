Thùy Trang khai thông bế tắc, futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia

Trong ngày ra quân của nội dung futsal nữ SEA Games 33, tuyển futsal nữ Việt Nam trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Indonesia dù nhập cuộc chủ động từ những phút đầu.

Ngay hiệp đấu đầu tiên, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng kiểm soát bóng tốt nhưng vẫn gặp bế tắc trước lối chơi kỷ luật và phòng ngự dày đặc của đối thủ.

Phương Anh tung cú dứt điểm đầu tiên ở phút 4 nhưng bóng đi thiếu chính xác. Thanh Ngân khiến cả khán đài tiếc nuối với cú đá phạt 10 m sượt cột ở phút 9. Thế trận giằng co tiếp diễn khi thủ môn Sella phải bay người cứu thua cú sút chéo góc của Thu Xuân ở phút 11, trong khi đó thủ môn Hải Yến liên tục đứng vững trước sức ép từ Indonesia.

Đến phút 13, sai lầm mất bóng giữa sân suýt khiến Việt Nam trả giá, nhưng Hải Yến lại xuất sắc cản phá pha đối mặt của Olin Quisepina. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng đến phút 17 nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.