Thùy Trang khai thông bế tắc, futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia

Quốc An - Ảnh: PSSI

(NLĐO) - Giữa lúc thế trận bế tắc trước khung thành Indonesia, Thùy Trang tỏa sáng mở điểm, tạo đà để tuyển futsal nữ Việt Nam giành thắng lợi 3-1 chiều 12-12.

Trong ngày ra quân của nội dung futsal nữ SEA Games 33, tuyển futsal nữ Việt Nam trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Indonesia dù nhập cuộc chủ động từ những phút đầu.

Ngay hiệp đấu đầu tiên, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng kiểm soát bóng tốt nhưng vẫn gặp bế tắc trước lối chơi kỷ luật và phòng ngự dày đặc của đối thủ.

Phương Anh tung cú dứt điểm đầu tiên ở phút 4 nhưng bóng đi thiếu chính xác. Thanh Ngân khiến cả khán đài tiếc nuối với cú đá phạt 10 m sượt cột ở phút 9. Thế trận giằng co tiếp diễn khi thủ môn Sella phải bay người cứu thua cú sút chéo góc của Thu Xuân ở phút 11, trong khi đó thủ môn Hải Yến liên tục đứng vững trước sức ép từ Indonesia.

Thùy Trang khai thông bế tắc, futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia - Ảnh 1.

Đến phút 13, sai lầm mất bóng giữa sân suýt khiến Việt Nam trả giá, nhưng Hải Yến lại xuất sắc cản phá pha đối mặt của Olin Quisepina. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng đến phút 17 nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Sang hiệp 2, Indonesia bất ngờ dâng cao, liên tục gây sóng gió khiến cầu môn Việt Nam nhiều lần chao đảo.

Giữ thế trận bế tắc, Thùy Trang tỏa sáng với pha băng xuống đầy quyết đoán, tung cú sút chéo góc hiểm hóc hạ thủ môn Sella, mở tỉ số cho Việt Nam phút 24.

Ngay sau bàn thua, Indonesia có pha đáp trả nguy hiểm nhưng thiếu phần may mắn khi cú sút uy lực dội xà ngang phút 26.

Đến phút 28, Ngọc Hân mang về quả phạt đền 6 m. Thanh Ngân bình tĩnh sút tung lưới, nhân đôi cách biệt và giúp tuyển futsal nữ Việt Nam tạo lợi thế lớn ở những phút cuối đầy căng thẳng.

Thùy Trang khai thông bế tắc, futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia - Ảnh 2.

Việc chịu liền 2 bàn thua, Indonesia sớm triển khai power-play gây ra nhiều sóng gió dồn về cầu môn Việt Nam, phút 34, Hải Yến đã bị đánh bại từ cú sút cận thành của đối thủ. Tuy nhiên, Ngọc Hân, người mang về quả phạt 6 m lại kịp thời cứu bóng ngay trên vạch vôi.

Đến phút 38, Thanh Ngân áp sát cướp bóng ngay trong thế trận power-play của Indonesia, mở ra cơ hội thuận lợi để Phương Anh nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, nâng cách biệt lên 3-1. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 15 giây sau, Indonesia bất ngờ tận dụng sai sót của hàng thủ Việt Nam để rút ngắn xuống 1-3. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Tại bảng B, tuyển futsal nữ Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Myanmar để tranh nhau hai vị trí đầu bảng để vào bán kết.

Trận đấu còn lại của tuyển futsal nữ Việt Nam với Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 14-12. Trước đó 1 ngày, tuyển Myanmar và Indonesia sẽ có màn đọ sức.

Thùy Trang khai thông bế tắc, futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia - Ảnh 3.

Indonesia Thùy Trang Futsal nữ Việt Nam Quả bóng vàng nữ 2024
