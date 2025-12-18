Thùy Trang với cột mốc vàng futsal nữ Việt Nam và Đông Nam Á

Ở tuổi 38, khi nhiều đồng nghiệp đã rời xa đỉnh cao, Trần Thị Thùy Trang vẫn bền bỉ ra sân, lặng lẽ cống hiến vì màu cờ sắc áo. Dù đã treo giày ở tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cô vẫn tiếp tục góp mặt ở sân chơi futsal, Thùy Trang với tinh thần thép, sự cần mẫn luôn tạo ra vai trò vững chắc cho những đồng đội.

Khép lại trận chung kết nội dung futsal nữ SEA Games 33, Thùy Trang và đồng đội vượt qua Indonesia với tỉ số 5-0, giúp futsal Việt có được cột mốc mới khi giành HCV sau 5 lần về nhì trước đó (2007, 2011, 2013, 2017, 2021).

Thậm chí, một năm trước, Thùy Trang từng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch giải Đông Nam Á cùng tuyển nữ quốc gia và tuyển futsal nữ Việt Nam. Đến nay, một con người "kỳ hoa dị thảo" của bóng đá nữ nước nhà lại tiếp tục ghi dấu ấn, và đứng trong khoảnh khắc lịch sử của futsal nữ Việt Nam.

Qua đó, Thùy Trang cũng đi vào lịch sử Đông Nam Á khi trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch SEA Games ở cả bóng đá nữ sân 11 người lẫn sân chơi futsal.

Từ các danh hiệu Đông Nam Á, SEA Games đến futsal SEA Games, cùng những năm tháng thống trị giải VĐQG trong màu áo CLB TP HCM đến nay, Thùy Trang đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Điều này minh chứng rõ nét cho tài năng, bản lĩnh và sự bền bỉ hiếm có của một cầu thủ nữ Việt Nam.

Giờ đây, cô vẫn tiếp tục hành trình khi cùng CLB nữ TP HCM tiến vào tứ kết giải C1 châu Á lần thứ 2 liên tiếp.