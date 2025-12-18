Futsal nữ Việt Nam thắng đẹp Indonesia, giành HCV SEA Games 33

Bước vào trận chung kết futsal nữ SEA Games 33 chiều 18-12, màn đấu của tuyển futsal nữ Việt Nam trước Indonesia là thế trận một chiều nghiêng về các cô gái áo đỏ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam chủ động nhập cuộc và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút thi đấu đầu tiên, Bùi Thị Trang bỏ lỡ đáng tiếc tình huống đối mặt khung thành Indonesia.

Thanh Ngân (6) mở tỉ số và lập cú đúp cho tuyển futsal nữ Việt Nam

Những phút sau đó, đối thủ cầm bóng nhiều hơn nhưng các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn giữ được sự mạch lạc trong lối chơi và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Phút 7, thế bế tắc được khai thông khi Việt Nam mở tỉ số 1-0. Chỉ một phút sau, Thanh Ngân tỏa sáng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 9, Thùy Trang có mặt đúng lúc sau tình huống đá bồi, giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0.

Bị dẫn liền 3 bàn, Indonesia nỗ lực đáp trả với những cú sút cận thành liên tiếp ở phút 10, song hàng thủ Việt Nam vẫn chơi tập trung và bọc lót hiệu quả. Phút 11, K’Thua ghi bàn thắng thứ tư, hoàn tất hiệp 1 bùng nổ cho tuyển futsal nữ Việt Nam.

Sang hiệp 2, tuyển Indonesia nỗ lực tìm bàn danh dự và triển khai power-play từ nửa cuối hiệp đấu. Trong sự nỗ lực đó, Nguyệt Vi ghi bàn ấn định 5-0 cho futsal Việt Nam.

Chung cuộc futsal nữ Việt Nam thắng 5-0, giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games, sau 5 lần về nhì ở đấu trường khu vực.

