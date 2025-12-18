Futsal nữ Việt Nam thắng đẹp Indonesia, giành HCV SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Futsal nữ Việt Nam thắng đẹp Indonesia, giành HCV SEA Games 33

Quốc An - Ảnh: Thiện Ca

(NLĐO) - Thắng Indonesia “5 sao”, tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games

Bước vào trận chung kết futsal nữ SEA Games 33 chiều 18-12, màn đấu của tuyển futsal nữ Việt Nam trước Indonesia là thế trận một chiều nghiêng về các cô gái áo đỏ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam chủ động nhập cuộc và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút thi đấu đầu tiên, Bùi Thị Trang bỏ lỡ đáng tiếc tình huống đối mặt khung thành Indonesia.

Futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia, giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 1.

Thanh Ngân (6) mở tỉ số và lập cú đúp cho tuyển futsal nữ Việt Nam

Những phút sau đó, đối thủ cầm bóng nhiều hơn nhưng các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn giữ được sự mạch lạc trong lối chơi và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Phút 7, thế bế tắc được khai thông khi Việt Nam mở tỉ số 1-0. Chỉ một phút sau, Thanh Ngân tỏa sáng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 9, Thùy Trang có mặt đúng lúc sau tình huống đá bồi, giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0.

TIN LIÊN QUAN

Bị dẫn liền 3 bàn, Indonesia nỗ lực đáp trả với những cú sút cận thành liên tiếp ở phút 10, song hàng thủ Việt Nam vẫn chơi tập trung và bọc lót hiệu quả. Phút 11, K’Thua ghi bàn thắng thứ tư, hoàn tất hiệp 1 bùng nổ cho tuyển futsal nữ Việt Nam.

Futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia, giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 2.

Sang hiệp 2, tuyển Indonesia nỗ lực tìm bàn danh dự và triển khai power-play từ nửa cuối hiệp đấu. Trong sự nỗ lực đó, Nguyệt Vi ghi bàn ấn định 5-0 cho futsal Việt Nam.

Chung cuộc futsal nữ Việt Nam thắng 5-0, giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games, sau 5 lần về nhì ở đấu trường khu vực.

Tin liên quan

Futsal Việt Nam có được 3 điểm đầu tay khi thắng sát nút Indonesia

Futsal Việt Nam có được 3 điểm đầu tay khi thắng sát nút Indonesia

(NLĐO) - Bước vào lượt đấu thứ 2 SEA Games 33 - 2025, tuyển futsal Việt Nam đã giành được chiến thắng đầu tay khi đánh bại Indonesia.

Thái Lan sẩy chân, futsal nữ Việt Nam gặp bại tướng ở chung kết SEA Games

(NLĐO) - Thái Lan thua Indonesia khi bước vào loạt luân lưu và mất vé cho đối thủ tranh chức vô địch cùng tuyển futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Futsal nữ trở thành đội tuyển thứ 3 của Việt Nam vào chung kết bóng đá SEA Games 33

(NLĐO) - Đánh bại chủ nhà futsal World Cup nữ 2025, Philippines, tuyển futsal nữ Việt Nam giành vé vào chung kết SEA Games 33.

SEA Games Futsal nữ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo