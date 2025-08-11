Tỉ lệ giáo viên/lớp còn thấp

Tính đến hết năm học 2024-2025, tỉ lệ giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục ở cấp tiểu học là 91,9%, cấp trung học cơ sở đạt 94,8% và cấp trung học phổ thông đạt 99,9%. So với năm học 2023-2024, tỉ lệ đạt chuẩn ở cấp tiểu học tăng 2%; cấp trung học cơ sở tăng 1%.
Tỉ lệ giáo viên/lớp được tính trên cơ sở số giáo viên đã tuyển dụng, đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bậc tiểu học đạt 1,4 người/lớp; trung học cơ sở đạt 1,73 người/lớp; trung học phổ thông đạt 2,01 người/lớp. Tỉ lệ này vẫn thấp hơn định mức, đặc biệt là cấp tiểu học chưa đáp ứng yêu cầu để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là hai vùng có tỉ lệ giáo viên/lớp thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước.
