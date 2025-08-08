HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bộ GD-ĐT: Thực hiện điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên dạy liên trường

Đặng Trinh

(NLĐO)- Các địa phương tính toán nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như ký hợp đồng giảng dạy, điều động, biệt phái, bố trí dạy liên trường...

Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026 của Bộ GD-ĐT, bộ yêu cầu các địa phương tính toán đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như thực hiện ký hợp đồng giảng dạy, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, bố trí dạy liên trường. Không để việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy làm gián đoạn hoặc gây thiếu hụt đội ngũ giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học theo Chương trình GDPT 2018; khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng giáo viên không phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Đồng thời, xây dựng cơ chế huy động nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bao gồm: Nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống.

Bộ GD-ĐT: Thực hiện điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên dạy liên trường- Ảnh 1.

Các địa phương tính toán nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như ký hợp đồng giảng dạy, điều động, biệt phái, bố trí dạy liên trường

Các cơ sở giáo dục hình thành các cụm chuyên môn phù hợp. Chủ động, sáng tạo trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên dạy môn ngoại ngữ, dạy môn học khác bằng ngoại ngữ, dạy chương trình giáo dục tích hợp, đặc biệt là tiếng Anh, nhằm tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Bộ GD-ĐT cũng nêu nhiệm vụ các địa phương trong cả nước tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý dạy thêm, học thêm. Yêu cầu các Sở GD-ĐT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn tại cơ sở giáo dục phổ thông; thực hiện nhập liệu, khai thác, sử dụng thống nhất cơ sở dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Bộ GD-ĐT: Thực hiện điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên dạy liên trường- Ảnh 2.Phụ huynh ở TP HCM sốt ruột, mong tựu trường sớm để nghỉ Tết dài hơn!

(NLĐO)-Nhiều phụ huynh tỏ ra sốt ruột với lịch tựu trường năm học 2025-2026 để sắp xếp các công việc, kế hoạch phù hợp

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về GD-ĐT trong bối cảnh điều chỉn địa giới hành chính, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 

Tập trung kiểm tra việc triển khai Chương trình GDPT 2018, tổ chức lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa và xuất bản phẩm tham khảo; quản lý dạy thêm, học thêm; hoạt động của các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục; thực hiện chương trình giáo dục tích hợp, chương trình giáo dục của nước ngoài...

giáo dục phổ thông chất lượng giáo dục nguồn nhân lực tình nguyện viên cơ sở giáo dục người nước ngoài Cơ sở dữ liệu chuyển đổi số
