Sức khỏe

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần

N.Dung

(NLĐO) - Các chuyên gia kỳ vọng sự chung tay của báo chí, cộng đồng sẽ góp phần lan tỏa văn hóa hiến tạng từ người chết não, cứu sống thêm nhiều người bệnh.

Hưởng ứng Ngày Hiến tặng mô, tạng Việt Nam, ngày 19-5, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm "Hành trình hy vọng", đồng thời ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026-2031.

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần - Ảnh 1.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng. Ảnh: Bảo Long

Chương trình có sự tham gia của Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam. Việc ký kết được đánh giá là bước tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết những năm gần đây kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam đã đạt trình độ ngang tầm nhiều nước có nền y học phát triển. Theo ông, một người chết não hiến tạng có thể cứu sống 8-10 người bệnh, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái.

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng để bảo đảm nguồn mô, tạng phục vụ điều trị, Việt Nam cần các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, thúc đẩy người dân chủ động đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết hoặc chết não.

Báo Nhân Dân sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai hiệu quả nội dung đã ký kết, xây dựng các sản phẩm báo chí chất lượng nhằm góp phần thúc đẩy phong trào hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam.

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần - Ảnh 2.

Các đại biểu nhấn nút phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng

"Chúng tôi sẵn sàng đồng hành trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế về hiến - ghép tạng; xây dựng chính sách cho hoạt động tư vấn, hiến mô, tạng; hướng tới hình thành hệ thống ghép tạng chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng quy định pháp luật"- ông Minh nói.

Tại tọa đàm, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, (Bộ Y tế), đánh giá Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng khó như ghép phổi, ghép tim - phổi, tiệm cận trình độ các quốc gia tiên tiến.

Dù vậy, theo ông Đức, nguồn tạng hiến vẫn là "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay. Việt Nam hiện có 34 trung tâm vận động hiến tặng mô, tạng nhưng số ca hiến còn hạn chế. Trong 10 năm qua, cả nước ghi nhận khoảng 300 ca hiến mô, tạng, thấp hơn số ca hiến trong một năm của Thái Lan.

Ông Đức kỳ vọng sự phối hợp giữa ba đơn vị sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức và gia tăng số người đăng ký hiến tạng tại Việt Nam.

Chia sẻ thêm, PGS-TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay là nguồn hiến tạng từ người chết não còn thấp. Nếu trước năm 2023, tỉ lệ hiến tạng từ người chết não dưới 5%, thì năm 2024 tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt 18,9%, cao gấp 3-4 lần trước đây. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều quốc gia trên thế giới.

Tỉ lệ hiến tạng từ người chết não tăng gần 4 lần - Ảnh 3.

Đại diện Bệnh viện Đông Đô tri ân thân nhân người hiến mô, tạng

Theo ông Hệ, tại Tây Ban Nha, phần lớn nguồn tạng hiến đến từ người chết não và chết tim. Tỉ lệ này tại Trung Quốc và Thái Lan khoảng 80%, trong khi Việt Nam hiện chưa đạt 20%.

PGS Hệ đánh giá truyền thông thời gian qua đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của hiến tạng. Ông kỳ vọng Báo Nhân Dân sẽ đồng hành trong việc cung cấp thông tin chính xác, khoa học và nhân văn về hiến mô, tạng từ người chết não, qua đó góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững, để ngày càng có thêm nhiều cuộc đời được cứu sống.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, tọa đàm, chương trình vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng; xây dựng các tuyến bài, phóng sự về người hiến và người được ghép tạng, đồng thời đào tạo, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ tại địa phương và cơ sở y tế.

Đến nay, Việt Nam thực hiện 10.878 ca ghép tạng, trong đó quý 1-2026 ghi nhận 308 ca. Cả nước hiện có 286 trường hợp chết não hiến tạng.

Lời tâm sự đầy nước mắt của người mẹ trẻ và câu chuyện hiến mô tạng

Lời tâm sự đầy nước mắt của người mẹ trẻ và câu chuyện hiến mô tạng

NLĐO) - Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện hiến mô tạng từ chị Nguyễn Trần Thùy Dương (Hà Nội)

Nam sinh chết não hiến tạng, hồi sinh 8 cuộc đời

(NLĐO) - Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, một nam sinh rơi vào tình trạng chết não đã được gia đình đồng ý hiến tạng, mang lại cơ hội sống cho 8 người bệnh.

Cô gái 19 tuổi người Anh hiến tạng, trao sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam

(NLĐO) - Gia đình thiếu nữ 19 tuổi, người Anh đã quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

hiến tạng ghép tạng chết não hiến mô, tạng Báo Nhân Dân Người Việt Nam mô tạng
