Nam sinh chết não hiến tạng, hồi sinh 8 cuộc đời

Nam sinh Bùi Đ.Q. (Hà Nội), từng được nhà trường và Công an TP Hà Nội tuyên dương năm 2022 vì nhặt được của rơi trả lại người mất, đã không qua khỏi trong những ngày đầu xuân. Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, quy trình chuyên môn được kích hoạt.

Các bác sĩ tiến hành lấy và ghép đa tạng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên khẩn trương tập hợp, phối hợp xuyên kỳ nghỉ lễ.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia lập tức kết nối các đơn vị tiếp nhận. Nhiều bệnh viện ở hai miền tham gia phối hợp lấy - ghép tạng, gồm Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Vinmec và Bệnh viện Quân y 103.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình, yêu cầu phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tối đa và xây dựng phương án vận chuyển mô, tạng trong điều kiện giao thông cao điểm sau Tết.

Êkíp từ TPHCM bay khẩn ra Hà Nội tiếp nhận tim. Sau 6 giờ kể từ khi lấy, trái tim được ghép cho bệnh nhi 10 tuổi mắc cơ tim giãn đã đập trở lại ổn định tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Trái tim được vận chuyển vào TPHCM và ghép cho một bệnh nhi 10 tuổi mắc cơ tim giãn

Thùy gan trái được ghép cho bệnh nhi 23 tháng tuổi mắc teo mật bẩm sinh tại Bệnh viện Vinmec. Thùy gan phải được ghép cho người bệnh 45 tuổi xơ gan mất bù tại Bệnh viện Quân y 103.

Hai thận được ghép trong đêm cho hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện Bạch Mai. Phổi được ghép cho bệnh nhân 64 tuổi mắc COPD tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Hai giác mạc được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, giúp họ tìm lại ánh sáng.

Các ca ghép hoàn tất trong đêm với sự tham gia của nhiều chuyên khoa: Hồi sức, gây mê, ngoại tiết niệu, lồng ngực - mạch máu. PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ tri ân người hiến tạng và gia đình, nhấn mạnh nghĩa cử đã biến mất mát thành hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp hiến tạng cứu người.

Lấy tạng từ người hiến tại Bệnh viện Việt Đức

Trước đó, tại Bệnh viện Việt Đức, một chàng trai 21 tuổi bị tai nạn giao thông vào ngày mùng 1 Tết, không qua khỏi do chết não. Trong nỗi đau mất mát, gia đình đã quyết định hiến tạng của anh.

Các bác sĩ đã khẩn trương lấy và ghép tim, gan, hai thận, giúp hồi sinh 4 người bệnh nặng đang chờ ghép. Nghĩa cử đầy ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng cứu người, thắp thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.