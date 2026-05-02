Lao động

Tỉ lệ hưởng lương hưu tối thiểu: Nam và nữ chênh nhau ra sao?

D.Thu

(NLĐO) - Tỉ lệ hưởng lương hưu phụ thuộc số năm đóng BHXH, trong đó mức tối thiểu giữa nam và nữ có sự chênh lệch đáng kể.

Tỉ lệ hưởng lương hưu phụ thuộc vào số năm đóng BHXH, với mức tối thiểu và tối đa được quy định cụ thể. Dù áp dụng cách tính nào, lương hưu hằng tháng của người lao động cũng không vượt quá 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tỉ lệ hưởng lương hưu tối thiểu: Nam và nữ chênh nhau ra sao? - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục nhận lương hưu

Theo quy định, người tham gia BHXH đủ 15 năm được hưởng mức tối thiểu, trong đó lao động nữ đạt 45%, còn nam là 40%. Để đạt mức hưởng lương hưu tối đa là 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm, trong khi nam phải đóng 35 năm.

Luật BHXH 2024 quy định, với cùng thời gian đóng 20 năm, tỉ lệ hưởng lương hưu giữa nam và nữ tiếp tục có sự khác biệt.

Cụ thể, lao động nữ được tính 45% cho 15 năm đầu, sau đó mỗi năm cộng thêm 2%. Như vậy, nếu đóng đủ 20 năm, nữ được hưởng 55%.

Trong khi đó, lao động nam phải đủ 20 năm mới đạt mức 45%, sau đó mỗi năm đóng thêm mới được cộng 2%. Vì vậy, với 20 năm đóng, nam vẫn chỉ hưởng 45%.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2025, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỉ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỉ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Từ năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở mức 61 tuổi 6 tháng, năm 2027 là 61 tuổi 9 tháng và từ năm 2028 trở đi là 62 tuổi; lao động nữ nghỉ hưu 57 tuổi vào năm 2026, sau đó tăng dần mỗi năm 4 tháng, đạt 59 tuổi 8 tháng vào năm 2034 và từ năm 2035 trở đi là 60 tuổi.

Theo số liệu từ BHXH Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng các chế độ lương hưu, trợ cấp. Trong đó, hơn 11.500 người hưởng từ 20 triệu đồng mỗi tháng trở lên; gần 418.500 người hưởng 10 đến dưới 20 triệu đồng.

Khoảng 1,06 triệu người hưởng 6 đến dưới 10 triệu đồng; 1,35 triệu người hưởng 3 đến dưới 6 triệu đồng; gần 145.000 người hưởng 2,34 đến dưới 3 triệu đồng và khoảng 419.000 người hưởng dưới 2,34 triệu đồng - tương đương mức lương cơ sở.

Tỉ lệ hưởng lương hưu tối thiểu: Nam và nữ chênh nhau ra sao? - Ảnh 4.

Tỉ lệ hưởng lương hưu tối thiểu và tối đa. Ảnh: BHXH

Một chính sách mới từ tháng 5-2026 giúp người lao động cải thiện lương hưu

(NLĐO)- Người lao động tham gia chính sách này được lựa chọn nhận chi trả lương hưu hằng tháng, một lần hoặc kết hợp giữa 2 hình thức

Lương hưu năm 2026: Nghỉ sớm 10 năm nhận được bao nhiêu?

(NLĐO) - Nhiều người lao động muốn nghỉ hưu sớm 5-10 năm nhưng băn khoăn nếu chưa đủ tuổi thì lương hưu sẽ tính ra sao, có bị giảm nhiều hay không.

Lương hưu tháng 5 chi trả sau kỳ nghỉ lễ, người hưởng nhận tiền từ ngày nào?

(NLĐO) - Lương hưu tháng 5-2026 và trợ cấp BHXH được điều chỉnh lịch chi trả do trùng kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, thời gian chuyển tiền chậm hơn so với thông lệ.

