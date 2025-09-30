HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện "giải cứu" HOSE nghẽn mạch

Thái Phương

(NLĐO) – Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể đã cùng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cùng các doanh nhân "giải cứu" sàn chứng khoán HOSE bị nghẽn mạch.

Đây là câu chuyện được tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico Holdings - kể chiều  30-9 tại phiên họp chuyên đề Ủy ban I về công nghệ tài chính và tài sản số, trong khuôn khổ toàn cảnh kinh tế tư nhân (ViPEL) do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), tổ chức tại TP HCM. 

Theo lời bà Thảo, khoảng 4 năm trước, dù không phải người tham gia thị trường chứng khoán, không có tài khoản và không mua bán trên sàn nhưng trước tình hình sàn giao dịch thị trường vốn lớn nhất của Việt Nam là Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), đứng trước nguy cơ nghẽn mạch khiến cho một số doanh nghiệp lớn phải chuyển giao dịch, một số chuyên gia khuyến nghị giải pháp có thể chuyển sàn HOSE ra Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khi đây là sàn đang phát triển.

Bà Thảo đã cùng ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, bàn cách tháo gỡ. Khi đó, những lãnh đạo chủ chốt của Sovico và FPT đưa ra giải pháp chuyển sàn HNX vào sàn HOSE trên cơ sở tham vấn chuyên gia về việc đưa sàn Hà Nội vào sàn TP HCM để giúp tăng khối lượng giao dịch, bổ sung các tính năng để đáp ứng yêu cầu của sàn HOSE.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và hành trình giải cứu HOSE nghẽn mạch - Ảnh 2.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện "giải cứu" HOSE nghẽn mạch 4 năm trước

"Tính toán kỹ lưỡng về mặt chuyên môn, kỹ thuật và nguồn lực có thể làm được phương án trên. Nhưng ai cho mình làm, dù nguồn lực sẵn sàng?" - bà Thảo nhớ lại bối cảnh 4 năm trước.

Ý tưởng "giải cứu" sàn HOSE sau đó được 2 doanh nhân này đề xuất trực tiếp tới Thủ tướng Chính phủ tại một cuộc họp với doanh nhân và đã được đồng ý. Dù đây là việc chưa từng có tiền lệ, chưa có quy định để doanh nghiệp tư nhân tham gia. Lúc đó FPT và Sovico đã phải trực tiếp đưa ra phương án đề xuất với Bộ Tài chính.

Theo tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, việc tiếp nhận giải pháp của một nhóm doanh nghiệp tư nhân với sáng kiến triển khai thí điểm là chưa có tiền lệ, nên phải bằng quyết định của Thủ tướng thì doanh nghiệp tư nhân mới có thể triển khai được.

Một bài toán nữa là triển khai thế nào khi đầu năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát khiến cho việc đi lại khó khăn. Chủ tịch Sovico chia sẻ lúc đó đã phải trực tiếp đến Bộ Y tế xin giấy thông hành cho 200 chiến sĩ công nghệ thuận tiện đi lại thực hiện dự án.

"Khi đó, mục tiêu đặt ra triển khai dự án trong 90 ngày, cùng 10 ngày dự phòng, dự án được đặt tên là "HOSE 100". Theo đúng tiến độ, 100 ngày đã hoàn thành. Kết quả, dự án kết nối với các công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, mua sắm bản quyền và các phần cứng… với toàn bộ nguồn lực của tư nhân. Hiện tại, những hiệu quả mang lại đã chứng minh 4 năm qua dự án vận hành liên tục, ổn định, trong khi chi phí đầu tư chỉ mất vài triệu USD" – bà Thảo nhớ lại.

Xóa độc quyền vàng miếng từ ngày 10-10, doanh nghiệp có kịp nhập vàng hạ nhiệt thị trường?

Xóa độc quyền vàng miếng từ ngày 10-10, doanh nghiệp có kịp nhập vàng hạ nhiệt thị trường?

(NLĐO) – Các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện cần sớm chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng

TP HCM công bố danh sách hơn 2.700 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế trên 4.400 tỉ đồng

(NLĐO) - Cơ quan thuế tại TP HCM công bố hàng ngàn đơn vị, cá nhân nợ thuế, trong đó có người nợ hơn 158,9 tỉ đồng

Chủ tịch HĐQT PNJ trăn trở về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân

(NLĐO)- Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết còn nhiều trăn trở về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân

