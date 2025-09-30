HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xóa độc quyền vàng miếng từ ngày 10-10, doanh nghiệp có kịp nhập vàng hạ nhiệt thị trường?

Thái Phương

(NLĐO) – Các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện cần sớm chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng

Xóa độc quyền vàng miếng từ 10-10

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh vàng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 10-10. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã xóa bỏ độc quyền nhà nước về sản xuất vàng miếng, cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng và mở rộng quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng. 

Dự thảo nêu rõ, chậm nhất ngày 15-11 hằng năm, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đã được cấp phép cần gửi hồ sơ về nhu cầu hạn mức xuất, nhập vàng đến Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, đơn vị muốn tham gia sản xuất vàng miếng phải nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị, tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất, cùng tài liệu khắc phục sau thanh tra (nếu có) về Ngân hàng Nhà nước. 

Một tháng sau, trước ngày 15-12, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

- Ảnh 2.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh vàng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP đang được lấy ý kiến

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 30-9, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cho biết với quy định tại dự thảo thông tư trên, nếu có hiệu lực từ ngày 10-10 và mốc ngày 15-11 sẽ phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và giấy phép xin sản xuất vàng miếng, sẽ rất cập rập để hoàn thiện bộ hồ sơ.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, Cố vấn cấp cao Hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam, nhận định với quy định tại dự thảo thông tư các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cần sớm chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép. Thực tế, với điều kiện nêu tại Nghị định 232 quy định về vốn điều lệ, không có nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.

"Một số công ty vàng như SJC, DOJI, PNJ hoặc một số ngân hàng thương mại từng có kinh nghiệm sản xuất vàng miếng. Trong khi một số ngân hàng khác cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hệ thống máy móc thiết bị, thương hiệu vàng miếng và cả tính toán việc cạnh tranh với thương hiệu vàng miếng SJC hiện tại" – ông Huỳnh Trung Khánh nói.

Vàng nhập khẩu về, giá vàng sẽ thu hẹp với giá thế giới?

Theo các chuyên gia và công ty vàng, nếu có đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, chắc chắn vàng miếng SJC sẽ giảm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới – thay vì mức chênh lệch 15-16 triệu đồng/lượng ở hiện tại.

Tuy nhiên, chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng đặt vấn đề sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được nhập khẩu, hạn mức nhập khẩu là bao nhiêu và thị trường sẽ có thêm bao nhiêu vàng? 

"Những điều này phụ thuộc vào quyết định của Ngân hàng Nhà nước dựa trên các tiêu chí cụ thể. Thông thường, doanh nghiệp sẽ phải dự báo nhu cầu, đăng ký hạn mức nhập và xin cấp phép. Từ tổng nhu cầu của các doanh nghiệp và ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ định lượng và dự kiến được nhu cầu thị trường trong năm tới sẽ cần bao nhiêu để cấp hạn mức" – ông Nguyễn Ngọc Trọng nói.

Theo Dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Thành viên gồm lãnh đạo các đơn vị từ Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo thống kê - ổn định tiền tệ tài chính, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.

Hội đồng này sẽ tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức và phân bổ cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, dựa trên mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối, tình hình xuất khẩu và nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu.


Giá vàng hôm nay, 30-9: Lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay, 30-9: Lập kỷ lục mới

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 30-9, lao lên hàng chục USD/ounce khi thị trường lo ngại Chính phủ Mỹ có thể dừng hoạt động, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn gia tăng

Sáng 30-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại đồng loạt tăng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng đi lên những mốc cao, vượt 137 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 29-9, giá vàng tiếp tục tăng, xuất hiện mốc cao mới

(NLĐO) – Cả giá vàng miếng SJC lẫn giá thế giới đều xuất hiện mốc cao mới vào cuối ngày, vàng miếng bán ra chạm 136,5 triệu đồng/lượng.

