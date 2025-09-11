Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận

Ngày 11-9, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức Lễ công bố "Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam" và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.



Ra mắt Hội đồng điều hành Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam

Tại lễ ra mắt Hội đồng điều hành toàn cảnh, có sự tham dự của các doanh nhân chủ chốt bước đầu gồm: Ông Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, trưởng ban IV), ông Don Lâm (Tổng giám đốc VinaCapital), ông Mai Hữu Tín (Tổng giám đốc tập đoàn U&I), ông Vũ Văn Tiền (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico), bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ) và lãnh đạo chủ chốt các Ủy ban, đại diện cho các doanh nghiệp: Gemadept, Shinec, Euro Window, Đại Dũng, Thái Hưng, AA Coporation, Vĩnh Hiệp, Hanel PT, TMG…

Đây là bước quan trọng, nhằm chi tiết mục tiêu, giá trị, cách thức vận hành của mô hình, hướng đến "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam" lần thứ I, một sự kiện lớn của mô hình dự kiến tổ chức ngày 10-10-2025 tại Hà Nội, gắn với Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, thành viên Hội đồng điều hành toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam, chia sẻ: "Vận nước đã đến, theo đó mỗi doanh nhân cần trả lời câu hỏi làm gì trong tương lai này để hướng tới mục tiêu "Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng".

Mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam "công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng

Mô hình hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu "Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng ", thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế; cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế".

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, chia sẻ kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp hơn 40% GDP mà chúng ta đang tiến tới con số 60-70% GDP.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo bày tỏ: "Doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng Chính phủ trong hoạch định chính sách để mỗi quyết sách kinh tế đều có cơ sở khoa học, thực tiễn. Và đây không chỉ là công cụ mà còn là đòn bẩy để khơi thông nguồn lực, đưa kinh tế tư nhân trở thành trụ cột quốc gia, đóng vai trò động lực chính trong sự nghiệp phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Chúng ta hiểu rằng trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận mà còn là kiến tạo giá trị xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và lan tỏa niềm tin cho dân tộc" - bà Thảo nhấn mạnh.

Trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ và hội nhập của đất nước, tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp dân tộc có sứ mệnh phải giữ vai trò tiên phong dẫn dắt trong cuộc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, tài chính xanh để không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam cường thịnh.