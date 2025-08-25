HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tháo rào cản pháp lý để kinh tế tư nhân đột phá

Sơn Nhung

(NLĐO) - Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% thu ngân sách, sử dụng 82% lực lượng lao động

Ngày 25-8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật TP TP HCM, Hội Doanh nghiệp xanh TP HCM (HGBA) đã tổ chức hội thảo khoa học "Thể chế kiến tạo-Khơi thông dòng chảy phát triển" - Phiên chuyên đề pháp lý trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương/đơn vị thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025). Nhiều chuyên gia đã thảo luận, kiến nghị nhiều chính sách pháp luật quan trọng nhằm tháo rào cản để kinh tế tư nhân phát triển.

Hội thảo tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn: Thể chế và chính sách khơi thông dòng chảy phát triển kinh tế tư nhân - nhận diện điểm nghẽn pháp lý, cải cách thủ tục, cơ chế bảo vệ doanh nhân và doanh nghiệp; Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, bàn về sandbox FinTech, hệ sinh thái ESG, cải cách thuế, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, xu thế tất yếu gắn với quản trị tài sản số, thị trường carbon, bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển đô thị và công trình xanh.

Tháo rào cản pháp lý để kinh tế tư nhân đột phá - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo "Thể chế kiến tạo-Khơi thông dòng chảy phát triển"

Ts Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trưởng Khoa Luật Hình sự, Trường ĐH Luật TP HCM, nhấn mạnh kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% thu ngân sách, sử dụng 82% lực lượng lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… 

Tuy nhiên, dù khung pháp luật hình sự đã góp phần tạo môi trường pháp lý công bằng, bảo vệ trật tự kinh tế, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân. Cụ thể là còn thiếu chính sách đặc thù, không có quy định riêng biệt bảo vệ kinh tế tư nhân, chỉ áp dụng chung các tội danh như xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế, gây khó khăn trong bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp so với các thành phần kinh tế khác. 

Tại hội thảo, Ths Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Phúc Khang Corporation, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, cho rằng phát triển đô thị xanh và công trình xanh là xu thế tất yếu, hỗ trợ kinh tế tư nhân thông qua thúc đẩy tăng trưởng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

HNghị quyết 68-NQ/TW khuyến khích tín dụng xanh, hỗ trợ lãi suất, khấu trừ thuế 200% chi phí nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh. Nhưng việc triển khai còn hạn chế do thiếu đồng bộ, chưa có bộ tiêu chuẩn công trình xanh riêng cho Việt Nam và thực hiện chủ yếu tự nguyện ở khu vực tư nhân, trong khi khu vực công, khoảng 3000–4000 công trình/năm, chưa áp dụng mạnh. 

Vì vậy, bà Mẫu kiến nghị Nhà nước cần cụ thể hóa chính sách chuyển đổi xanh, xây dựng tiêu chí đô thị xanh như quy hoạch đất, giao thông xanh, công nghiệp xanh. Ban hành bộ tiêu chuẩn công trình xanh quốc gia, như Singapore. Cần có quy định bắt buộc công trình xanh cho dự án công và tư nhân. Đồng thời áp dụng chế tài xử phạt vi phạm để đảm bảo thực thi…


Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025: Gỡ rào cản, giao trọng trách cho doanh nghiệp tư nhân

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025: Gỡ rào cản, giao trọng trách cho doanh nghiệp tư nhân

(NLĐO) - Sáng mai, 5-6, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025 - Phiên thứ hai: "Kinh tế tư nhân: Gỡ rào cản - Giao trọng trách".

Rào cản với doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Dự thảo nghị định mới về việc quản lý kinh doanh xuất khẩu gạo đang gây nhiều tranh cãi khi hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, cần tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.

