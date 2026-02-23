HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27.000 tỉ đồng năm 2026

Trần Thường

(NLĐO) - Năm 2026, THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách hơn 27.000 tỉ đồng, trong đó tại Đà Nẵng phấn đấu đạt hơn 21.000 tỉ đồng.

Ngày 23-2, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026, đồng thời khánh thành các nhà máy thiết bị dân dụng, thiết bị chuyên dụng, nội thất ô tô và xuất khẩu những lô hàng đầu tiên của năm.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo thành phố và các địa phương.

THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27 . 000 Tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ẩn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn bày tỏ niềm vui trước những kết quả nổi bật của THACO trong năm 2025. Theo ông, doanh nghiệp đã đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách thành phố, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế địa phương và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng trong giai đoạn phát triển mới, THACO sẽ tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng với biến động kinh tế và tích cực tham gia các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27 . 000 Tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương trò chuyện cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng và các đại biểu

Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, năm 2025 tập đoàn ghi nhận bước phát triển mạnh trong lĩnh vực logistics khi đưa vào vận hành bến cảng 50.000 tấn, hoàn thành nạo vét luồng hàng hải Kỳ Hà và mở thêm nhiều tuyến vận tải biển quốc tế. Những bước đi này góp phần nâng cao năng lực cảng Chu Lai và thúc đẩy giao thương khu vực.

Năm qua, THACO đã đóng góp hơn 21.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, riêng tại Đà Nẵng hơn 17.000 tỉ đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động địa phương. Bước sang năm 2026 — năm tăng tốc trong chiến lược phát triển — tập đoàn đặt mục tiêu đóng góp ngân sách hơn 27.000 tỉ đồng, trong đó tại Đà Nẵng phấn đấu hơn 21.000 tỉ đồng.

THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27 . 000 Tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy nội thất ô tô

THACO cũng đặt mục tiêu đến năm 2027 trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm khu vực ASEAN, tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong ngày ra quân, THACO INDUSTRIES khánh thành 3 nhà máy mới với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD trên diện tích hơn 92.000 m². Cụ thể, Nhà máy Thiết bị dân dụng (25.000 m², vốn 20 triệu USD) có công suất 150.000 thiết bị thể dục, 140.000 xe đẩy siêu thị, 100.000 sản phẩm gia dụng và 50.000 bộ nội thất cao cấp mỗi năm.

THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27 . 000 Tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 4.

Lô hàng gần 500 container được xuất khẩu trong ngày làm việc đầu năm mới Bính Ngọ

Nhà máy Thiết bị chuyên dụng (60.000 m², vốn 30 triệu USD) đạt công suất 75.000 thiết bị công nghiệp – nông nghiệp và 23.000 tấn kết cấu thép/năm.

Bên cạnh đó, Nhà máy Nội thất ô tô (7.000 m², vốn 20 triệu USD) có công suất hơn 100.000 bộ sản phẩm/năm, sản xuất máy lạnh xe du lịch, tappi sàn, la phông trần… trên dây chuyền khép kín, tự động, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Các nhà máy mới được kỳ vọng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hình thành trung tâm cơ khí chế tạo – công nghiệp hỗ trợ chiến lược tại Chu Lai – Đà Nẵng. Doanh thu xuất khẩu của hai nhà máy thiết bị dự kiến đạt 60 triệu USD năm 2026 và 100 triệu USD năm 2027.

Trong không khí ra quân đầu năm, gần 500 container hàng hóa của các tập đoàn thành viên thuộc THACO và doanh nghiệp miền Trung đã được xuất khẩu qua Cảng quốc tế Chu Lai đến nhiều thị trường quốc tế, tạo khí thế khởi đầu sôi động cho năm mới.

Tin liên quan

THACO được TPHCM chấp thuận giao nghiên cứu Metro số 2, đoạn Bến Thành- Thủ Thiêm

THACO được TPHCM chấp thuận giao nghiên cứu Metro số 2, đoạn Bến Thành- Thủ Thiêm

(NLĐO) - Theo UBND TPHCM, việc chấp thuận giao nghiên cứu không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu

THACO AUTO ra mắt ứng dụng THACO AUTO Services, số hóa toàn bộ quy trình chăm sóc xe, kết nối khách hàng với hệ thống dịch vụ chính hãng trên toàn quốc

Hấp dẫn Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên THACO cup 2026

(NLĐO) - Lễ khai mạc Giải bóng đá TNSV THACO cup 2026, diễn ra trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng hôm 9-1.

ngân sách nhà nước Thaco Bí thư Thành ủy tăng trưởng kinh tế đặt mục tiêu Trần Bá Dương Thành phố Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo