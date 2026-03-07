HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chuyên gia: Cứ mỗi ngày tấn công Iran, Mỹ tốn gần 900 triệu USD

Hải Hưng

(NLĐO) – Không chỉ binh sĩ thiệt mạng mà chiến dịch “Epic Fury” tại Iran còn khiến Mỹ tiêu tốn hàng tỉ USD chỉ sau vài ngày xung đột kể từ hôm 28-2.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay tính từ đầu chiến dịch "Epic Fury" họ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chiến dịch tại Iran có thể kéo dài tới 4-5 tuần. Các đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel được giới chức 2 nước mô tả đã gây "tác động rất mạnh" tới năng lực quân sự của Iran.

Không chỉ "chịu trận", Iran cũng đã đáp trả bằng các cuộc tấn công quy mô lớn trong khu vực khiến Mỹ thiệt hại cả về nhân mạng lẫn kinh tế.

Theo các báo cáo, Tehran đã sử dụng hàng ngàn máy bay không người lái (UAV) tự sát cùng hàng trăm tên lửa, nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ và nhiều mục tiêu tại Israel, Iraq, Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo Independent, trong số khí tài Mỹ bị Iran phá hủy, đáng chú ý nhất là hệ thống radar cảnh báo sớm trị giá 1,1 tỉ USD tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar. Qatar xác nhận radar đã bị hư hại do trúng tên lửa Iran, dù không có thương vong.

Chiến sự Iran "ngốn" nhiều tỉ USD của Mỹ chỉ sau vài ngày - Ảnh 1.

Căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại thủ đô Manama của Bahrain cũng bị tấn công bằng UAV khiến 2 mái vòm radar vệ tinh bị phá hủy. Các thiết bị này được cho là hệ thống AN/GSC-52B, mỗi bộ có chi phí xây dựng và lắp đặt khoảng 20 triệu USD.

Không quân Mỹ cũng chịu tổn thất khi 3 máy bay chiến đấu F-15 rơi trên bầu trời Kuwait ngày 1-3. CENTCOM cho biết 3 máy bay bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm trong lúc đang đối phó với các đợt tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và UAV Iran. Mỗi chiếc F-15 có chi phí thay thế khoảng 100 triệu USD.

Chiến sự Iran "ngốn" nhiều tỉ USD của Mỹ chỉ sau vài ngày - Ảnh 2.

Hình ảnh một trong những chiếc F-15 trị giá 100 triệu USD của Mỹ rơi trên trời Kuwait. Ảnh: UGC

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã phá hủy một radar phòng thủ tên lửa AN/TPY-2 của Mỹ tại Al-Ruwais - UAE. Thiết bị này là một phần của hệ thống phòng thủ THAAD, với thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu USD.

Cuộc tấn công khác bằng UAV cũng được cho là đã đánh trúng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh - Ả Rập Saudi vào 2-3, gây cháy nhỏ và một số thiệt hại vật chất. 

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, chỉ trong 100 giờ đầu của chiến dịch, chi phí chiến sự của Mỹ đã lên tới 3,7 tỉ USD, tương đương khoảng 891,4 triệu USD mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu Mark Cancian và Chris Park cho biết phần lớn chi phí này chưa được dự toán trong ngân sách.

Báo cáo ước tính quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 2.000 loại đạn dược khác nhau trong 100 giờ đầu và riêng chi phí để bổ sung lại kho vũ khí tương đương đã lên tới 3,1 tỉ USD, tăng thêm khoảng 758,1 triệu USD mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, việc phần lớn chi phí chưa nằm trong ngân sách có thể buộc Lầu Năm Góc sớm phải đề nghị quốc hội Mỹ cấp thêm ngân sách cho chiến dịch, tạo ra thách thức chính trị đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, theo Al Jazeera.

Phái bộ Iran tại Liên Liên hợp quốc cáo buộc Mỹ đã "hy sinh lợi ích quốc gia của mình" để phục vụ Israel.

Chiến sự Iran "ngốn" nhiều tỉ USD của Mỹ chỉ sau vài ngày - Ảnh 3.

Một máy bay ném bom B-2 của Mỹ, giống những chiếc được sử dụng trong các cuộc tấn công đang diễn ra ở Iran. Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Iran cho biết chiến dịch của Mỹ và Israel đã khiến hơn 1.000 người Iran thiệt mạng, trong đó có 165 nữ sinh sau một vụ không kích nhằm vào trường học gần căn cứ hải quân. Hơn 20 trường học được cho là đã bị trúng bom trong chiến dịch.

Trong khi đó, một tàu ngầm quân sự Mỹ được cho là đã tấn công một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka hôm 4-3, cũng khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

UAV vũ khí thiệt hại Israel Iran Mỹ tên lửa
