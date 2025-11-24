Tích cực sẻ chia

Làng xóm, phố phường ngập trong mênh mông nước; người dân kêu cứu trong mưa lũ và cần được hỗ trợ sau khi thiên tai qua đi. Ý thức trách nhiệm sẻ chia không của riêng ai. Những ngày qua, cùng với các cơ quan, đoàn thể, người dân trên mọi miền Tổ quốc, giới thể thao đã dành nhiều tình cảm, công sức, tiền của để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Từ đầu tháng 11-2025, khi nhiều tỉnh, thành liên tiếp bị ảnh hưởng bão lũ, tay vợt Việt kiều 20 tuổi Dương Thiên Quang (tức Quang Dương) đã nhiều lần khiến cộng đồng pickleball Việt Nam xúc động. Không chỉ thường xuyên cập nhật tình hình bão lũ tại miền Trung, đặc biệt là tại quê hương Khánh Hòa, trên trang mạng xã hội cá nhân, anh còn vận động quyên góp bằng tất cả sự khẩn thiết.

Quang Dương đã tổ chức đấu giá tấm huy chương vàng PPA đầu tiên trong sự nghiệp, ghi nhận thành tích đánh bại anh em tay vợt nổi tiếng nhà Ben John, mang về 250 triệu đồng. Bỏ thêm tiền túi cùng những khoản đóng góp của bạn bè thân hữu, anh chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi số tiền gần 840 triệu đồng.

Bão lũ chưa tan, sáng 23-11, Quang Dương tiếp tục chuyển số tiền cá nhân 100 triệu đồng đến tỉnh Khánh Hòa, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục mở lòng, chia sẻ cùng đồng bào đang trong tình cảnh khốn khó. Khoản cứu trợ trên dưới 1 tỉ đồng không chỉ thể hiện tầm ảnh hưởng cá nhân của Quang Dương mà còn cho thấy niềm tin mà cộng đồng dành cho tấm lòng trong sáng của chàng trai này.

Ở nơi xa, Quang Dương và gia đình vẫn luôn chọn cách gắn bó với quê hương bằng những hành động âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Người ta cảm nhận ở anh không chỉ là tinh thần thiện nguyện, mà còn là mong muốn được làm điều gì đó cho quê nhà - nơi anh chưa từng được sống trọn vẹn nhưng luôn hướng về bằng tất cả niềm thương yêu.

Quang Dương (giữa) và gia đình vận động quyên góp từ Boston - Mỹ (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, từ Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, dù đang rốt ráo thực hiện chương trình "Tìm kiếm người khỏe nhất Việt Nam", cựu võ sĩ quyền Anh Trương Đình Hoàng vẫn bỏ qua tất cả để bắt tay vào việc cứu trợ. Chỉ sau vài ngày, anh đã vận động bạn bè, thân hữu và người dân đóng góp được trên 100 triệu đồng cùng 20 tấn hàng trị giá 200 triệu đồng, khẩn cấp chuyển đến đồng bào tại Phú Yên, nơi chịu nhiều thiệt hại trong thời gian qua.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo (vợ Hoàng) cho biết đã có nhiều chuyến xe chở hàng trực chỉ Phú Yên trong 2-3 ngày vừa qua. Phòng tập võ thuật của vợ chồng Hoàng - Thảo tại Buôn Ma Thuột rộng hàng trăm mét vuông giờ được tận dụng làm nơi tập kết hàng cứu trợ được mọi người chuyển đến.

Quần áo, vật dụng cần thiết, thức ăn… được đưa về cấp tập nhưng có vẻ chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của người dân miền Trung. Rất nhiều vật dụng vẫn đang được hai vợ chồng thể thao này kêu gọi hỗ trợ, kể cả tìm nguồn cung cấp hàng với giá rẻ để đồng bào bớt âu lo cho cuộc sống.

Ngoài xe tải, canô chuyên chở hàng cập bến tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Nhi Phú Yên, anh Hoàng còn liên hệ với Trung đoàn Không quân 910 chuyển hàng cứu trợ đến những nơi bị cô lập để chuyển gấp đến bà con.

Những chuyến xe mang bao tấm lòng yêu thương, chia sẻ sẽ tiếp tục lên đường trong những ngày tới...