HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tích cực sẻ chia

Đông Linh

Mưa lớn, lũ dữ gieo rắc bao đau thương, mất mát cho đồng bào các tỉnh miền Trung.

Làng xóm, phố phường ngập trong mênh mông nước; người dân kêu cứu trong mưa lũ và cần được hỗ trợ sau khi thiên tai qua đi. Ý thức trách nhiệm sẻ chia không của riêng ai. Những ngày qua, cùng với các cơ quan, đoàn thể, người dân trên mọi miền Tổ quốc, giới thể thao đã dành nhiều tình cảm, công sức, tiền của để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Từ đầu tháng 11-2025, khi nhiều tỉnh, thành liên tiếp bị ảnh hưởng bão lũ, tay vợt Việt kiều 20 tuổi Dương Thiên Quang (tức Quang Dương) đã nhiều lần khiến cộng đồng pickleball Việt Nam xúc động. Không chỉ thường xuyên cập nhật tình hình bão lũ tại miền Trung, đặc biệt là tại quê hương Khánh Hòa, trên trang mạng xã hội cá nhân, anh còn vận động quyên góp bằng tất cả sự khẩn thiết.

Quang Dương đã tổ chức đấu giá tấm huy chương vàng PPA đầu tiên trong sự nghiệp, ghi nhận thành tích đánh bại anh em tay vợt nổi tiếng nhà Ben John, mang về 250 triệu đồng. Bỏ thêm tiền túi cùng những khoản đóng góp của bạn bè thân hữu, anh chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi số tiền gần 840 triệu đồng.

Bão lũ chưa tan, sáng 23-11, Quang Dương tiếp tục chuyển số tiền cá nhân 100 triệu đồng đến tỉnh Khánh Hòa, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục mở lòng, chia sẻ cùng đồng bào đang trong tình cảnh khốn khó. Khoản cứu trợ trên dưới 1 tỉ đồng không chỉ thể hiện tầm ảnh hưởng cá nhân của Quang Dương mà còn cho thấy niềm tin mà cộng đồng dành cho tấm lòng trong sáng của chàng trai này.

Ở nơi xa, Quang Dương và gia đình vẫn luôn chọn cách gắn bó với quê hương bằng những hành động âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Người ta cảm nhận ở anh không chỉ là tinh thần thiện nguyện, mà còn là mong muốn được làm điều gì đó cho quê nhà - nơi anh chưa từng được sống trọn vẹn nhưng luôn hướng về bằng tất cả niềm thương yêu.

Tích cực sẻ chia - Ảnh 1.

Quang Dương (giữa) và gia đình vận động quyên góp từ Boston - Mỹ (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, từ Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, dù đang rốt ráo thực hiện chương trình "Tìm kiếm người khỏe nhất Việt Nam", cựu võ sĩ quyền Anh Trương Đình Hoàng vẫn bỏ qua tất cả để bắt tay vào việc cứu trợ. Chỉ sau vài ngày, anh đã vận động bạn bè, thân hữu và người dân đóng góp được trên 100 triệu đồng cùng 20 tấn hàng trị giá 200 triệu đồng, khẩn cấp chuyển đến đồng bào tại Phú Yên, nơi chịu nhiều thiệt hại trong thời gian qua.

Cựu tuyển thủ điền kinh Đỗ Thị Thảo (vợ Hoàng) cho biết đã có nhiều chuyến xe chở hàng trực chỉ Phú Yên trong 2-3 ngày vừa qua. Phòng tập võ thuật của vợ chồng Hoàng - Thảo tại Buôn Ma Thuột rộng hàng trăm mét vuông giờ được tận dụng làm nơi tập kết hàng cứu trợ được mọi người chuyển đến.

Quần áo, vật dụng cần thiết, thức ăn… được đưa về cấp tập nhưng có vẻ chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của người dân miền Trung. Rất nhiều vật dụng vẫn đang được hai vợ chồng thể thao này kêu gọi hỗ trợ, kể cả tìm nguồn cung cấp hàng với giá rẻ để đồng bào bớt âu lo cho cuộc sống.

Ngoài xe tải, canô chuyên chở hàng cập bến tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Nhi Phú Yên, anh Hoàng còn liên hệ với Trung đoàn Không quân 910 chuyển hàng cứu trợ đến những nơi bị cô lập để chuyển gấp đến bà con. 

Những chuyến xe mang bao tấm lòng yêu thương, chia sẻ sẽ tiếp tục lên đường trong những ngày tới... 

Tin liên quan

Giải Pickleball "Ước mơ xanh" 2025: Khởi đầu cho hành trình gắn kết và nhân ái

Giải Pickleball "Ước mơ xanh" 2025: Khởi đầu cho hành trình gắn kết và nhân ái

(NLĐO)- Chiều 23-11, Lễ bế mạc Giải Pickleball “Ước mơ xanh” 2025 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức đã diễn ra tại Cụm sân Pickleball Cầu Giấy (Hà Nội).

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP HCM 2025: Vận động được 1 tỉ đồng cho đồng bào vùng lũ

(NLĐO) – Tối 23-11, Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP HCM 2025 (IMAF 2025) với chủ đề "Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình" đã khép lại trên Phố đi bộ Lê Lợi.

Giải Pickleball và cầu nối thiện nguyện ý nghĩa

(NLĐO) - Giải Charity Cup 2025 "Hiến tạng cứu người - Cho đi là còn mãi” kết thúc với hơn 100 triệu đồng gây quỹ cho Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam.

tỉnh Khánh Hòa tỉnh Quảng Ngãi hoạt động thiện nguyện trang mạng xã hội Ủy ban MTTQ sẻ chia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo