Giải Pickleball "Ước mơ xanh" 2025: Khởi đầu cho hành trình gắn kết và nhân ái

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc Giải Pickleball "Ước mơ xanh", ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Hội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu, nhà tài trợ, vận động viên, đội ngũ trọng tài, tình nguyện viên và toàn thể khán giả đã đồng hành, góp phần tạo nên thành công của mùa giải.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu bế mạc Giải đấu.

Theo ông, giải đấu đã ghi dấu ấn đặc biệt với 240 VĐV tham gia, thi đấu công bằng và nhiệt huyết. Song song với những trận tranh tài hấp dẫn, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn mạnh mẽ.

Giải Pickleball “Ước mơ xanh” 2025 đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, khách mời và các nhà hảo tâm đối với hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư, đồng hành cùng các gia đình khó khăn, tiếp sức cho sinh viên báo chí vượt khó đạt thành tích học tập tốt và giúp đỡ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

"Những đóng góp của cộng đồng đã thắp lên hy vọng mới, mang đến nguồn động lực thiết thực cho những hoàn cảnh kém may mắn – đây cũng là thông điệp cốt lõi mà 'Ước mơ xanh' muốn gửi gắm" - ông Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, giải đấu hôm nay khép lại, nhưng tinh thần ‘Ước mơ xanh’ – tinh thần sẻ chia, lòng tốt và nhân ái – sẽ còn tiếp tục lan tỏa, vượt ra ngoài sân đấu, đến với cộng đồng và những người đang cần được giúp đỡ.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các VĐV nội dung Đôi nam dưới 40.

Ở nội dung Đôi Nam – Nữ trên 40 tuổi, cặp VĐV Trịnh Thị Trang – Nguyễn Xuân Thành đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Cặp VĐV Đào Xuân Tuấn – Đào Hương và Bùi Mạnh Kiên – Nguyễn Thị Phượng đồng giải Ba. Giải Nhì thuộc về Nguyễn Thanh Tùng – Nguyễn Thanh Mai.

Trong nội dung Đôi Nam dưới 40 tuổi, Phan Đình Mạnh – Trường An đã bước lên vị trí cao nhất - Giải Vô địch với lối chơi ấn tượng và đầy kỹ thuật. Hai cặp đồng giải Ba là Mạnh Lực – Lê Đại Dương và Đậu Công Linh – Đào Anh Sơn. Giải Nhì thuộc về Chí Công – Khắc Mạnh.

Vào buổi sáng, các trận đấu cũng đã diễn ra căng thẳng và kịch tính. Ở nội dung đôi nam trên 40 tuổi, cặp Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Gia Lâm xuất sắc giành ngôi nhất. Tại nội dung đôi nam nữ dưới 40 tuổi, cặp Nguyễn Thế Anh – Đỗ Trang giành chức vô địch.

Sáng cùng ngày, giải đấu được khai mạc với sự tham dự của đông đảo đại biểu, khách mời, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng 240 vận động viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, đơn vị đối tác và cộng đồng yêu thích Pickleball.

Các đại biểu và vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc.

Các đại biểu hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

Các vận động viên tham gia ủng hộ, lan toả truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

Ngay trong lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, khách mời và các nhà hảo tâm đối với hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

Những đóng góp khẩn cấp này thể hiện tinh thần tương thân tương ái và truyền thống “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam, đồng thời cho thấy trách nhiệm và tấm lòng của cộng đồng báo chí cùng giới yêu thể thao trước những khó khăn của đồng bào.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc giải đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn kết giữa những người làm báo, các đối tác, khách mời cùng cộng đồng yêu thể thao, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và sẻ chia”.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, Giải Pickleball “Ước mơ xanh” còn hướng đến sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Nguồn vận động từ giải sẽ góp phần hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, trao học bổng cho sinh viên báo chí có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ, thiệt hại lớn về người và tài sản.







