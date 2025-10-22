HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Tích hợp Gen AI vào giáo dục đại học

Huế Xuân

(NLĐO) - Hàng trăm đại biểu đã có mặt tại hội thảo "Tầm nhìn giáo dục đại học 2025" do Trường ĐH RMIT Việt Nam tổ chức.

Là một nhà giáo có tầm ảnh hưởng, nhận nhiều giải thưởng về giảng dạy đại học tại Úc, PGS Amanda White, Trường ĐH Công nghệ Sydney, đã có những chia sẻ ấn tượng về việc tích hợp AI tạo sinh (Gen AI) một cách chiến lược vào giáo dục đại học.

Tích hợp Gen AI vào giáo dục có chủ đích và liêm chính - Ảnh 1.

PGS Amanda White, Trường ĐH Công nghệ Sydney (Úc), chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Gen AI một cách chiến lược vào giáo dục đại học.

Theo PGS White, Gen AI là công cụ mạnh mẽ, giống như một chiếc đồng hồ thông minh. Gen AI nên được sử dụng một cách chiến lược, không phải lúc nào cũng lạm dụng. Người làm công tác giáo dục hãy hướng dẫn sinh viên dùng AI như công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc nó.

Ngoài ra, bà White còn đề cập những nỗi lo và hiểu lầm phổ biến quanh Gen AI. Từ việc lo ngại sản phẩm do AI tạo ra bị xem là gian lận đến hiện tượng "AI slop" (rác của AI) trong các bài tập, phân tích.

Ngoài Chat GPT, nhóm nghiên cứu "Tương lai giáo dục" của Trường ĐH RMIT Việt Nam đã giới thiệu về những công nghệ khác như: các mô hình suy luận, công cụ phát hiện deepfake và tích hợp thực tế ảo VR.

Tại hội thảo, cô Melanie Casul (phụ trách chăm sóc sức khỏe và tâm lý) và cô Nguyễn Ngọc Linh (phụ trách thiết kế học tập) dẫn chứng về trường hợp một sinh viên khiếm thị đang học tập tại trường.

Theo cô Linh, việc có kế hoạch học tập đồng thiết kế, kết hợp giữa con người và các công cụ số, có thể giúp thu hẹp khoảng cách mà thế giới số đem lại, giúp sinh viên khiếm thị dễ dàng học tập hơn.

Tích hợp Gen AI vào giáo dục có chủ đích và liêm chính - Ảnh 2.

Hội thảo chia sẻ các sáng kiến đổi mới thực tiễn từ AI trong giáo dục đến học tập bao hàm và hợp tác với doanh nghiệp. Ảnh: RMIT Việt Nam

Ngoài ra, hội thảo còn giới thiệu nhiều cách tiếp cận có tính kết nối, từ thiết kế học tập, khả năng tiếp cận đến công nghệ mới nổi, hợp tác với doanh nghiệp.

Gen AI (Generative AI) là một loại trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nhiều dữ liệu như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản và mô hình 3D.

Gen AI thực hiện bằng cách học các mẫu từ dữ liệu hiện có, sau đó sử dụng kiến thức để tạo ra các kết quả mới độc đáo. Nó có khả năng tạo ra nội dung phức tạp và có độ chân thực cao, bắt chước khả năng sáng tạo của con người.






Tin liên quan

Tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh

Tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh

(NLĐO)- STEAMese Festival – Lễ hội STEAM thường niên hàng đầu tại Việt Nam đã diễn ra tại ĐH Bách Khoa Hà Nội ngày 19-10, thu hút 10.000 người tham dự.

48 hiệu trưởng làm cụm trưởng chuyên môn giáo dục ở TP HCM là những ai?

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM công bố danh sách và phân công 48 hiệu trưởng làm cụm trưởng cụm chuyên môn giáo dục phổ thông từ năm học 2025 - 2026

Chuyên gia hướng nghiệp tiết lộ cách chọn nghề phù hợp bằng AI

(NLĐO) - Từ bảng điểm môn học, sở thích, nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai, học sinh có thể tự tìm ra ngành học phù hợp thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).

