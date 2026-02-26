HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tiệm vàng ở Đà Nẵng đông nghẹt từ 5 giờ sáng, nhẫn 5 phân đến 1 chỉ hút khách

B.Vân

(NLĐO) - Chuỗi cửa hàng vàng Kim Khánh Việt Hùng ở Đà Nẵng chỉ bán sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ, đến 1 chỉ trong ngày vía Thần Tài

Sáng 26-2 (mùng 10 Tết), tại nhiều tiệm vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, khách hàng đổ xô đến mua vàng lấy lộc ngày vía Thần Tài.

Ghi nhận tại cửa hàng Kim Khánh Việt Hùng (đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu), lượng khách đến giao dịch tăng mạnh từ sớm. 

Khách hàng chen chân mua vàng tại Đà Nẵng ngày vía Thần Tài

Dù cửa hàng mở cửa lúc 6 giờ, nhưng từ khoảng 5 giờ đã có nhiều người xếp hàng chờ mua vàng. Dòng khách ra vào liên tục, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm vàng nhẫn từ 5 phân đến 1 chỉ, vàng thẻ và vàng miếng.

Anh Lê Minh Nam (34 tuổi, trú xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng), cho biết đã duy trì thói quen mua vàng đầu năm nhiều năm nay. "Mỗi năm tôi mua khoảng một chỉ để cầu may. Dù giá vàng năm nay tăng cao nhưng tôi vẫn giữ thói quen này" - anh chia sẻ.

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 1.

Khách chen chân mua vàng tại cửa hàng Kim Khánh Việt Hùng, đường Âu Cơ, TP Đà Nẵng

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 2.

Nhiều khách đến mua vàng cầu tài, lộc

Theo bà Phạm Thị Quyên, quản lý chi nhánh Âu Cơ của Kim Khánh Việt Hùng, cửa hàng đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với số lượng lớn và đa dạng mẫu mã phục vụ cao điểm vía Thần Tài. 

Các sản phẩm thiết kế riêng cho dịp này như vàng hình Thần Tài, linh vật ngựa, mẫu độc quyền dạng thẻ vàng được chia nhỏ trọng lượng từ 2 phân, 3 phân, 5 phân đến 1 chỉ để phù hợp khả năng tài chính của nhiều khách hàng.

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, năm nay, lượng khách đến giao dịch tại cửa hàng vàng Kim Khánh Việt Hùng đông hơn so với năm trước

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 4.

Cửa hàng thông báo chỉ bán các sản phẩm từ 2 phân đến 1 chỉ

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 5.

Do giá vàng tăng cao, năm nay cửa hàng chủ yếu tập trung vào sản phẩm trọng lượng nhỏ thay vì các loại lớn như trước. Lượng khách đặt mua trước qua fanpage cũng tăng, đặc biệt với các mẫu vàng Thần Tài và linh vật theo năm.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hành, cửa hàng huy động toàn bộ nhân sự, tăng gấp khoảng 3 lần ngày thường với khoảng 50 nhân viên bán hàng. Đồng thời, đơn vị chủ trương không bán số lượng lớn cho một khách nhằm "san sẻ lộc" đầu năm. Trước ngày vía Thần Tài hai ngày, cửa hàng đã thông báo mỗi khách chỉ được mua tối đa từ 5 phân đến 1 chỉ.

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 6.

Nhiều khách chụp hình với "ông Thần Tài" sau khi mua vàng

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 7.

Khách đến giao dịch được tặng phong bao lì xì

Kim Khánh Việt Hùng là một trong những cơ sở kinh doanh vàng lớn của TP Đà Nẵng. Thương hiệu này có tổng cộng 6 cửa hàng ở các phường Liên Chiểu, Hải Vân, An Khê, Thanh Khê, Cẩm Lệ và Hội An Tây.

Khách đông kín hàng heo quay

Tại một cửa hàng bán thịt heo quay ở đường Đặng Dung, phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng, từ sáng sớm đã có hàng trăm người đến mua. Khách mua đông kín cửa hàng làm kẹt xe cục bộ trên đường Đặng Dung.

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 8.

Tiệm vàng ở Đà Nẵng nhộn nhịp ngày vía Thần Tài 2026 với nhẫn nhỏ hút khách - Ảnh 9.

Khách hàng đông kín tại cửa hàng heo quay trên đường Đặng Dung, phường Hoà Khánh

Bà Nguyễn Thị Hồng, một khách hàng cho biết, từ 5 giờ sáng, hàng trăm người đã tập trung đến đây, mua thịt heo quay trong ngày vía Thần Tài.


