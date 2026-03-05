Tiệm vàng ở TPHCM điều hành dòng tiền “lậu" hơn 2.000 tỉ đồng

Chiều 5-3, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong một đường dây tội phạm xuyên quốc gia.



Theo nội dung cáo trạng, Tiệm vàng D.L (đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình trước đây; do Đỗ Viết Đại làm chủ) được xác định là mắt xích vận chuyển tiền tệ trái phép lớn nhất trong vụ án.

Dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, quê Đắk Lắk), cơ sở này đã vận hành một hệ thống giao dịch tiền mặt xuyên biên giới vô cùng chuyên nghiệp.

Ngân sử dụng các nhóm trên ứng dụng Telegram (như "nhóm Telegram", "ACC", "Chi Ha-Hinh") để liên lạc với đối tượng tên "Duyên" tại Campuchia và các nhân viên giao nhận.

Ngân thuê địa điểm tại trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi trực tiếp nhận và trả tiền cho khách hàng. Các nhân viên như Lê Văn Hòa (SN 1977, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, quê Đắk Lắk) có nhiệm vụ kiểm đếm tiền và giao nhận tận nơi theo lệnh của Ngân.

Các bị cáo tại toà - Ảnh: Hà Nguyễn

Khi có khách tại Việt Nam muốn chuyển tiền đi nước ngoài, Ngân nhận tiền mặt rồi nhắn tin qua Telegram để đồng bọn tại Campuchia chi trả số tiền tương ứng cho người nhận tại đó và ngược lại.

Chỉ từ tháng 12-2023 đến tháng 4-2024, Ngân đã điều phối vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỉ đồng; đồng thời chuyển đi hơn 8,1 triệu USD và 35 tỉ đồng.

Những khách hàng "đặc biệt"

Theo cơ quan tố tụng, mạng lưới này không chỉ phục vụ hoạt động rửa tiền mà còn được một số cá nhân, doanh nghiệp sử dụng để lách quy định quản lý ngoại hối.

Bị cáo Trần Huy Thông (SN 1963, quê TPHCM), giám đốc Công ty To Mi, đã thông qua tiệm vàng Đức Long để chuyển trái phép 150.000 USD sang Trung Quốc chi trả phí du lịch cho 130 đại lý. Hay bị cáo Nguyễn Văn Tâm (SN 1991, quê Tiền Giang) cũng chuyển tổng cộng 51.000 USD sang Campuchia qua cơ sở này.

Với mỗi giao dịch thành công, tiệm vàng thu lợi nhuận từ phí dịch vụ và chênh lệch tỉ giá. Riêng bị cáo Kim Ngân được xác định hưởng lợi bất chính khoảng 1,25 tỉ đồng từ các hoạt động này.

Hành vi của các bị cáo tại tiệm vàng D.L và cửa hàng yến sào K. (với số tiền luân chuyển tương đương hàng trăm tỉ đồng) đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về ngoại hối. Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm hình sự của các "ông trùm, bà trùm" núp bóng cơ sở kinh doanh để điều hành dòng tiền lậu nghìn tỉ này.