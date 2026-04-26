Tiền đạo Việt kiều Anh giúp CLB Công an TP HCM ngắt chuỗi thất bại

Trước vòng 20 V-League 2025-2026, CLB Công an TP HCM trải qua chuỗi 3 trận toàn thua với thành tích lọt lưới 10 lần và không ghi được bàn thắng. Vì vậy, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức được đánh giá khó thể tạo bất ngờ khi hành quân đến Hà Tĩnh chạm trán đội chủ nhà.

Trong ngày không có sự phục vụ của chân sút Nguyễn Tiến Linh, CLB Công an TP HCM chủ động chơi phòng ngự phản công. Không chỉ hóa giải "ngòi nổ" bên phía Hà Tĩnh, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức còn biết chắt chiu cơ hội để ghi bàn định đoạt kết quả trận đấu.

Từ đường câu bóng chếch bên cánh trái của Quốc Cường, tiền đạo Việt kiều Anh Lee Williams xâm nhập vòng cấm, phá bẫy việt vị và bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Thanh Tùng, ghi bàn cho đội khách ở phút 12.

Pha lập công duy nhất của chân sút 19 tuổi đủ giúp Công an TP HCM ngắt mạch 3 trận toàn thua, trở lại tốp 5 bảng xếp hạng với 29 điểm, kém nhóm 4 đội đầu bảng 7 điểm sau 20 vòng đấu.

Diễn ra cùng giờ, chủ nhà Đà Nẵng bất ngờ cầm hòa Thể Công Viettel với tỉ số 3-3 trên sân Hòa Xuân. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, có cùng 13 điểm với PVF-CAND song hơn đối thủ về chỉ số phụ.



