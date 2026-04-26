Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Anh giúp CLB Công an TP HCM ngắt chuỗi thất bại

Tường Phước (Ảnh: Đình Viên)

(NLĐO) - Pha lập công của Lee Williams giúp CLB Công an TP HCM thắng chủ nhà Hà Tĩnh với tỉ số 1-0 ở vòng 20 V-League 2025-2026 tối 26-4

Trước vòng 20 V-League 2025-2026, CLB Công an TP HCM trải qua chuỗi 3 trận toàn thua với thành tích lọt lưới 10 lần và không ghi được bàn thắng. Vì vậy, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức được đánh giá khó thể tạo bất ngờ khi hành quân đến Hà Tĩnh chạm trán đội chủ nhà.

Trong ngày không có sự phục vụ của chân sút Nguyễn Tiến Linh, CLB Công an TP HCM chủ động chơi phòng ngự phản công. Không chỉ hóa giải "ngòi nổ" bên phía Hà Tĩnh, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức còn biết chắt chiu cơ hội để ghi bàn định đoạt kết quả trận đấu.

Từ đường câu bóng chếch bên cánh trái của Quốc Cường, tiền đạo Việt kiều Anh Lee Williams xâm nhập vòng cấm, phá bẫy việt vị và bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Thanh Tùng, ghi bàn cho đội khách ở phút 12.

Pha lập công duy nhất của chân sút 19 tuổi đủ giúp Công an TP HCM ngắt mạch 3 trận toàn thua, trở lại tốp 5 bảng xếp hạng với 29 điểm, kém nhóm 4 đội đầu bảng 7 điểm sau 20 vòng đấu.

Diễn ra cùng giờ, chủ nhà Đà Nẵng bất ngờ cầm hòa Thể Công Viettel với tỉ số 3-3 trên sân Hòa Xuân. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, có cùng 13 điểm với PVF-CAND song hơn đối thủ về chỉ số phụ.


Báo động phong độ sa sút của CLB Công an TP HCM

(NLĐO) - Thất bại tại vòng 19 V-League 2025-2026 không chỉ là trận thua thứ 3 liên tiếp mà còn là hồi chuông báo động về hiệu suất ghi bàn của CLB CA TP HCM

Thanh Hóa gây sốc khi thắng đậm CLB Công an TP HCM 4 bàn trắng

(NLĐO) - Đánh bại CLB Công an TP HCM với tỉ số 4-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân nhà hôm 5-4, CLB Thanh Hóa tạm thoát nhóm cuối bảng xếp hạng

Chân sút Việt kiều tiếp tục giúp CLB Công an TP HCM chiến thắng

(NLĐO) - Chân sút Việt kiều Khoa Ngô ghi bàn giúp CLB Công an TP HCM thắng Đồng Nai với tỉ số 1-0 trên sân Thống Nhất tối 20-3, lọt vào bán kết Cúp Quốc gia

