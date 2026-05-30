Tiến độ đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương cũ

Ngày 30-5, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn Bình Dương cũ đã hoàn thành khoảng 66% khối lượng thi công.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp không ít khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao và nguồn cung nhựa đường khan hiếm.

Nút giao Bình Chuẩn dần thành hình trên tuyến đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN.

Theo Ban Giao thông, dự án thành phần 5 thuộc tuyến đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương cũ có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 4 gói thầu xây lắp chính. Các hạng mục quan trọng đang được triển khai gồm nút giao Tân Vạn và đoạn tuyến từ Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi.

Dù tiến độ thi công cơ bản được duy trì, các nhà thầu đang chịu áp lực lớn từ biến động giá vật tư đầu vào. Ban Giao thông cho biết từ cuối tháng 2 đến nay, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông diễn biến phức tạp đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh.

Công trường cầu Bình Gởi được tăng tốc thi công, hướng đến mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Giá nhiên liệu leo thang kéo theo chi phí sản xuất, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng tăng đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí vận hành máy móc thiết bị, nhân công và logistics cũng tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công trên công trường.

Không chỉ vậy, nguồn cung nhựa đường nhập khẩu và bê tông nhựa thời gian qua cũng rơi vào tình trạng khan hiếm. Đây là loại vật liệu quan trọng đối với các hạng mục mặt đường nên việc thiếu hụt nguồn cung đã tác động đáng kể đến tiến độ triển khai dự án.

Việc khan hiếm nhựa đường và giá vật liệu tăng cao đang tạo áp lực cho các đơn vị thi công. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Lãnh đạo Ban Giao thông nhận định từ tháng 6 tới, nếu giá nhiên liệu tiếp tục ổn định và giảm thêm, nguồn cung đá xây dựng cũng như nhựa đường nhập khẩu được cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bù đắp phần sản lượng bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Với mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác trong năm 2026, Ban Giao thông TPHCM cùng các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư để tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thi công trên toàn dự án.

Theo kế hoạch, ngoài phần đường chính, các hạng mục phụ trợ như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan và giao thông thông minh trên đoạn tuyến qua Bình Dương (cũ) cũng sẽ được hoàn thiện đồng bộ vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, một số hạng mục trọng điểm dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-9, gồm tuyến chính cầu cạn tại nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi. Đây là những công trình quan trọng góp phần tăng khả năng kết nối giao thông liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM.