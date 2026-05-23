HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

TPHCM tăng tốc thực hiện dự án Quốc lộ 13 và suối Cái

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - TPHCM đang tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hạ tầng điện để đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 13 và dự án suối Cái

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 1.
TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 2.

TPHCM đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án hạ tầng lớn tại khu vực Bình Dương cũ gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 và nạo vét, gia cố suối Cái, với mục tiêu hoàn thành trong năm nay.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 3.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn Bình Dương cũ hiện đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng việc di dời lưới điện dọc tuyến.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 4.

Dự án được khởi công từ đầu năm 2022 với chiều dài gần 15 km. Trong đó, hơn 9 km đoạn từ Ngã tư Ông Bố, phường Bình Hòa đến nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao được mở rộng lên 8 làn xe.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 5.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.400 tỉ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 6.255 tỉ đồng theo quyết định phê duyệt.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 6.

Nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công 3 ca để đẩy nhanh tiến độ công trình.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 7.

Người dân tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án hạ tầng.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 8.

Ngày 16-1, UBND TPHCM đã có văn bản rà soát các nội dung liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 13, đồng thời thống nhất đề xuất thành lập tổ công tác nhằm xử lý các vướng mắc, rà soát hồ sơ pháp lý và giải quyết những tồn đọng liên quan.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 9.

Hiện Sở Xây dựng TPHCM đang phối hợp cùng các sở, ngành triển khai những phần việc còn lại để bảo đảm tiến độ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II năm nay.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 10.

Trong khi đó, dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng công tác giải phóng mặt bằng và điều kiện thi công.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 11.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, hiện còn 33 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do kiến nghị về giá bồi thường, chính sách tái định cư hoặc tranh chấp nguồn gốc đất.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 12.

Ngoài ra, biến động giá vật liệu xây dựng cùng thời tiết cực đoan trong các năm 2024, 2025 và đầu năm nay khiến nhiều khu vực thi công bị ngập úng, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 13.

Dự án suối Cái gồm 10 gói thầu xây dựng phần kênh và công trình trên kênh cùng 3 gói thầu di dời điện. Trong đó, hai gói thầu 2A và 2B đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục còn lại đang được tăng tốc để kịp mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm nay.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 14.

Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị cho biết Trung tâm Phát triển quỹ đất đang đẩy nhanh thủ tục để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15-6. Với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng sau nhiều lần vận động, cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, phấn đấu xử lý dứt điểm trước tháng 8.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 15.

Tại công trường, các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp ngay khi có mặt bằng sạch. Các phương án dẫn dòng, bơm thoát nước công suất lớn cũng được chuẩn bị nhằm hạn chế tối đa việc gián đoạn thi công trong mùa mưa.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 16.

Dự án suối Cái có tổng mức đầu tư khoảng 5.892 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TPHCM. Công trình có vai trò tiêu thoát nước cho lưu vực rộng hơn 22.500 ha, đồng thời góp phần cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị và tạo tiền đề phát triển hệ thống giao thông khu vực.

TPHCM tăng tốc hoàn thành Quốc lộ 13 và suối Cái trong năm 2026 - Ảnh 17.

Tổng chiều dài toàn dự án gần 19 km, gồm tuyến suối Cái nhánh chính dài 14,3 km và tuyến nhánh phụ dài khoảng 4,6 km.

Tin liên quan

Cận cảnh tuyến đường ven sông Sài Gòn qua Bình Dương cũ trước ngày mở rộng

Cận cảnh tuyến đường ven sông Sài Gòn qua Bình Dương cũ trước ngày mở rộng

(NLĐO) - Dự án đường ven sông Sài Gòn dài 7,4 km qua Bình Dương cũ đang tháo gỡ mặt bằng, nhiều người dân đồng thuận di dời

Mua "đất vàng" Cồn Tân Lập: Khách hàng kêu cứu vì bị ép thêm tiền tỉ

Đã thanh toán 100% tiền đất, nhiều người mua nhà dự án cồn Tân Lập lại bị chủ đầu tư đơn phương hủy hợp đồng, ép ký mới với chi phí xây dựng"đội giá" gấp 3 lần

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-5: TPHCM và Nam Bộ mưa dông diện rộng

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, đánh dấu thời điểm Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa.

ban quản lý dự án kinh tế - xã hội giải phóng mặt bằng TPHCM Sở Xây dựng tháo gỡ vướng mắc QL13 suối cái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo