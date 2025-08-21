Tiền lệ chưa từng có gọi tên Hứa Kim Tuyền

Hứa Kim Tuyền làm "nổ" Top Trending âm nhạc

Hứa Kim Tuyền là cái tên producer hot không thua bất cứ ca sĩ ngôi sao nào

Chiều 20-8, 9 ca khúc và bản phái sinh do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác cùng lúc lọt Top Trending âm nhạc trên YouTube, bao gồm: "Ướt lòng", "Chu kỳ mới", "Lội ngược dòng", "Ái kỷ", "Cách (yêu đúng) điệu", "Cứ đổ tại cơn mưa" và "Kho báu" (phiên bản chính thức và kết hợp).

Đặc biệt, ca khúc "Kho báu" còn lập thành tích "all-kill" khi "Kho báu" chiếm vị trí số 1 ở hầu hết các bảng xếp hạng nhạc số uy tín tại Việt Nam như Làn Sóng Xanh, The Official Chart Vietnam, Billboard Top Vietnamese Song, Spotify, Apple Music...

Từng đứng sau các bản hit triệu view của nhiều nghệ sĩ và chương trình âm nhạc, nhưng Hứa Kim Tuyền vẫn không khỏi bất ngờ trước con số kỷ lục này: "Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi các ca khúc của mình nhận được sự yêu thương và công nhận của khán giả".

Ra mắt hơn 150 sản phẩm xuyên suốt quãng thời gian làm nghề, Hứa Kim Tuyền là một trong những nhạc sĩ năng suất nhất của V-Pop. Anh nhìn nhận sáng tác như một công việc văn phòng, ví von bản thân là "công nhân âm nhạc".

Một ngày làm việc của anh xoay quay sáng tác và hoàn thành các demo cùng đồng đội, cập nhật các xu hướng âm nhạc mới, và trau dồi thêm các kỹ năng sản xuất âm nhạc.

Hứa Kim Tuyền: âm nhạc “công nghiệp” hay tự do sáng tạo? 1 chia sẻ đầy tâm huyết!

Hứa Kim Tuyền gọi bản thân là "công nhân âm nhạc".

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng âm nhạc của Hứa Kim Tuyền đang dần bị "công nghiệp", quan ngại số lượng không đi đôi với chất lượng.

Hứa Kim Tuyền chia sẻ: "Tôi trân trọng mọi góc nhìn của khán giả. Mỗi nghệ sĩ, chương trình hay nhãn hàng tìm đến tôi đều có những mục tiêu riêng. Có những bài hát cần giúp cho nghệ sĩ tỏa sáng, hay phù hợp với tính chất của chương trình, nhưng cũng có những bài tôi được tự do sáng tạo, không cần đặt nặng câu chuyện thị hiếu. Mỗi bài hát đều có những mục tiêu khác nhau, phù hợp với những tệp khán giả khác nhau".

Hứa Kim Tuyền thường cùng đồng đội và nghệ sĩ bắt đầu một dự án cùng nhau. Anh sẽ lắng nghe mong muốn, câu chuyện và phong cách nghệ sĩ muốn hướng đến để đưa ra những sáng tác "đo ni đóng giày": "Mỗi sự kết hợp giữa đều tạo nên những phản ứng hóa học khác nhau. Mỗi sản phẩm đều là tổng hòa bản sắc của mỗi cá nhân tham gia dự án, từ nhạc sĩ, ca sĩ, đến người tham gia hòa âm phối khí. Đối với tôi, một bài hát hay là bài hát có câu chuyện. Câu chuyện càng sắc nét và đặc biệt thì càng dễ gây ấn tượng với khán giả".

Trong năm 2025, nhiều producer và nhạc sĩ lần lượt cho ra mắt các sản phẩm riêng, tạo được tiếng vang. Hứa Kim Tuyền từng cho ra mắt album Colours (2022), đánh dấu những trải nghiệm của tuổi 25.

Gần đây, anh chuyển sang sử dụng bút danh J4rdin trong vai trò nhạc sĩ: "Đây là bút danh đánh dấu sự trưởng thành, một chu kỳ mới với những cảm xúc mới của mình trên hành trình làm nghề. Dù sáng tác cho mình hay cho người khác, tôi vẫn luôn viết bằng trái tim và chân thật với chính mình. Trong 1 - 2 năm tới, khi sự chiêm nghiệm và trải nghiệm đã đủ, tôi sẽ ra mắt album tiếp theo".