Tiến Linh lên tiếng, Malaysia có bị loại khỏi Asian Cup 2027 không quan trọng

Tiến Linh với những chia sẻ trước hai trận đấu với Nepal

Trước những thông tin về án phạt của Malaysia, Tiến Linh cho rằng đối thủ có nhận án phạt như thế nào từ FIFA hay AFC đều không quan trọng.

Tiền đạo sinh năm 1997 đánh giá: "Trong những ngày qua, có những thông tin án phạt của Malaysia, đó là việc của FIFA và AFC. Toàn đội đã chuẩn bị cho 2 trận với Nepal và trong hành trình sắp tới, Malaysia có bị cấm hay không các cầu thủ không quá bận tâm.

Một giải đấu, việc được thi đấu, cọ xát là vinh dự cho tôi và các cầu thủ, được làm việc cùng nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển, chia sẻ với nhau để cùng tiến bộ hơn.

Việc Malaysia có được thi đấu hay không là điều không quá quan trọng với tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ hàng ngày và cho thấy diện mạo tốt hơn qua từng trận đấu và từng buổi tập".

Tiến Linh có những chia sẻ trước buổi tập thứ 2 của tuyển Việt Nam

Tiến Linh tin rằng đối thủ có bị loại khỏi vòng loại Asian Cup hay không, tuyển Việt Nam vẫn có đủ quyết tâm và khát khao giành 3 điểm khi tái đấu ở lượt về.

"Với 2 trận trước mắt (Nepal), mục tiêu rất rõ ràng là giành chiến thắng. Tiếp đó, vào tháng 11 có trận trên sân Lào, mục tiêu của đội cũng không có gì ngoài 3 điểm. Tháng 3 năm sau sẽ gặp lại Malaysia ở sân nhà, tôi tin các cầu thủ có quyết tâm và khát khao, và mục tiêu cũng là 3 điểm để hy vọng có mặt ở VCK Asian Cup 2027" - Tiến Linh nói thêm.