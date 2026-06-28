Tiến Luật cùng hai "quý tử" chạy bộ, lan tỏa tinh thần "vượt giàu"

Vắng bóng Thu Trang, sáng 28-6, Tiến Luật và hai diễn viên trẻ Hạo Khang, Đình Dương tham gia chạy bộ đúng ngày Gia đình Việt Nam.

Họ tái hiện hình ảnh cha con từ màn ảnh rộng ra ngoài đời thực khi sử dụng số báo danh (BIB) mang tên nhân vật Trần Thành Phát và Trần Phú Quý, đồng hành chạy bộ cùng hàng ngàn người yêu thể thao từ mọi độ tuổi.

Tiến Luật cùng Hạo Khang và Đình Dương

Cả ba chạy bộ

Lan tỏa thông điệp về gia đình

Diễn viên Tiến Luật chia sẻ: "Lâu rồi mới có dịp vừa vận động, vừa gặp gỡ khán giả ở khoảng cách gần như thế này nên tôi thấy rất vui. Không khí của một ngày hội thể thao cộng đồng khiến mọi người dễ kết nối với nhau hơn, ai cũng tràn đầy năng lượng. Hôm nay tôi còn có dịp dẫn hai "quý tử" Hạo Khang và Đình Dương ra mắt khán giả trước khi phim chính thức ra rạp. Hai bạn đều là những gương mặt trẻ rất tiềm năng, làm việc nghiêm túc và mang đến nhiều năng lượng tích cực trên phim trường".

Trong phim "Quý tử vượt giàu" do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, Thu Trang - Tiến Luật vào vai cặp vợ chồng Phát - Diệp, còn Đình Dương và Hạo Khang đảm nhận vai Phú Quý ở hai độ tuổi 8 và 18.

Với thông điệp về sự gắn kết gia đình, phim kể về hành trình cha mẹ trưởng thành cùng con cái, từ đó tạo nên hàng loạt tình huống "dở khóc dở cười".

Đây cũng là phim đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh rộng sau nhiều năm đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Tác phẩm ra rạp từ 11-9.